Повстання машин: на заводі Tesla робот вийшов з ладу і напав на інженера, — ЗМІ

Робот затиснув чоловіка, який тоді саме програмував програмне забезпечення, а потім встромив свої металеві кігті в спину та руку робітника.

У Техасі в США на одному із заводів сталася надзвичайна пригода. Робот Tesla напав на інженера і ледь не спричинив його смерть. Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент стався на заводі компанії Giga Texas поблизу Остіна. На інженера Tesla напав робот, призначений для збирання та переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля.

Робот затиснув чоловіка, який тоді саме програмував програмне забезпечення і працював неподалік, а потім встромив свої металеві кігті в спину та руку робітника. Інженер отримав "відкриту рану" на лівій руці, а від робота його відбивали колеги.

Як пише DailyMail, Tesla не повідомляла регуляторам про інші травми, пов’язані з роботами, на фабриці в Техасі, але останні роки стало надходити все більше повідомлень про травмування через роботів-колег у центрах відвантаження Amazon, щодо безпілотних автомобілів і навіть насильства з боку роботів-інструкторів з шахів. Це призвело до того, що деякі поставили під сумнів швидку інтеграцію нової технології.

У скупому записі Tesla описується, як "рвана, порізана, відкрита рана" була завдана "інженеру" роботом. За даними компанії Тесла, рани інженера, які були завдані лівій руці, вимагали "нульових" вихідних днів для відновлення.

Однак двоє очевидців події — яка сталася на ділянці фабрики в Техасі, де вперше збирають шасі автомобіля — розповіли журналістам The Information більш жахливу історію.

Коли стікаючий кров’ю інженер Tesla намагався вирватися з рук монтажного робота, інший робітник натиснув кнопку екстреної зупинки, щоб припинити атаку.

Відповідно до огляду The Information, у 2022 році майже кожен 21 працівник заводу Tesla Giga в Техасі отримав травму на виробництві, у порівнянні з середнім показником у галузі, який становить один з кожних 30 працівників.

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