Не просто мила особливість: звідки беруться веснянки і про що вони нас попереджають

Багатьом із нас веснянки здаються повсякденною відмітною рисою деяких людей, але наука стверджує, що вони сигналізують про особливий стан шкіри, внаслідок чого вони і з'являються.

Веснянки, ці маленькі чарівні цятки, що усіяли обличчя багатьох людей, — не просто ознака краси, це результат складної взаємодії генетики і впливу сонця на нашу шкіру. Вчені розповіли, що таке веснянки, чому вони з'являються і що їх наявність означає для здоров'я нашої шкіри та догляду за нею, пише Fox News.

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Веснянки — це крихітні пігментні плями на шкірі, по-науковому звані ефелідами, які більш виражені у людей зі світлою шкірою. Вони з'являються внаслідок поєднання генетичної схильності та впливу сонця. Сонячне світло стимулює вироблення меланіну, пігменту, що забарвлює шкіру, що призводить до появи веснянок. Примітно, що ген під назвою MC1R відіграє вирішальну роль у визначенні кольору шкіри і волосся, і його варіації можуть зробити деяких людей більш схильними до появи веснянок.

Веснянки зазвичай починають з'являтися в дитинстві, приблизно у два роки, і можуть стати більш вираженими з віком, особливо після перебування на сонці. Хоча вони є природною і часто нешкідливою ознакою, що нагадує про чутливість нашої шкіри до сонячного світла, їхня наявність — ознака того, що у їхніх володарів шкіра може бути вразливішою до ультрафіолетових променів. Людям з веснянками, особливо зі світлою шкірою, рекомендується ретельно дотримуватися правил захисту від сонця, включно з використанням сонцезахисних кремів широкого спектра дії, захисного одягу та обмеження перебування на сонці в години пік.

Регулярні огляди шкіри важливі для всіх, але особливо вони важливі для людей зі світлою шкірою і веснянками, щоб відстежувати будь-які потенційні проблеми, включно з раком шкіри. Зміни в розмірі, формі або кольорі веснянок мають стати приводом для консультації з сертифікованим дерматологом. Хоча самі по собі веснянки не є прямим фактором ризику розвитку захворювань шкіри або раку, вони сигналізують про те, що тип шкіри може бути більш сприйнятливим до ультрафіолетового випромінювання. Збереження здоров'я шкіри — це не лише косметична турбота, а й важливий аспект загального стану організму, що лише наголошує на важливості захисту від сонця та регулярних дерматологічних оглядів.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, веснянок і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.