Знайдено мумію дівчини, що померла під час пологів: її муміфікували з немовлятами всередині

Знахідка одночасно здивувала і засмутила. Сканування виявило не один, а два плоди в тілі жінки, що вказувало на те, що вона була вагітна двійнею.

Нещодавно дослідники заглибилися в історію молодої єгипетської дівчини, яка трагічно загинула під час пологів у стародавні часи. Муміфіковану молоду жінку, якій, як вважають, було від 14 до 17 років, детально дослідили за допомогою сучасних технологій, пише IFLScience.

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У 1908 році її останки виявили на кладовищі Ель-Багават в єгипетському оазисі Харга. Її знайшли із залишками плоду і плаценти між ногами, що свідчило про ускладнення під час пологів. Повернувшись до її мумії понад століття потому, вчені використали комп'ютерну томографію (КТ) для подальшого дослідження.

Те, що вони знайшли, одночасно здивувало і засмутило. Сканування виявило не один, а два плоди в її тілі, що вказувало на те, що вона була вагітна двійнею.

Пізніше дослідники помітили, що в немовляти, яке лежало між ногами жінки, не було голови. Подальший огляд показав, що голова застрягла в тазі матері, що свідчить про те, що під час пологів голова дитини відокремилася від тіла — рідкісне і жахливе явище, відоме як травматична декапітація плоду.

Ймовірною причиною цієї трагедії було те, що перша дитина перебувала в тазовому передлежанні, тобто виходила ногами вперед. У таких випадках голівці дитини буває важко пройти через родові шляхи правильно, що призводить до серйозних ускладнень.

Дослідники підозрюють, що бальзамувальники, не знаючи, що жінка була вагітна двійнею, не видалили другий плід перед муміфікацією. Коли мумія у природний спосіб розпалася, друга ненароджена дитина могла переміститися з утроби матері в грудну порожнину.

"Це обстеження матері та її дітей при народженні ще раз підтверджує, наскільки небезпечними були вагітність, пологи та народження, особливо в цей період часу", — пишуть автори дослідження.

Тексти тієї епохи показують, що люди вживали заходів для запобігання народженню двійні за допомогою заклинань і ритуалів, оскільки боялися ускладнень, пов'язаних із цим.

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