Розділи
Матеріали
Технології та наука

5 простих способів прожити довше: вчені поділилися ефективними кроками до довголіття

Ксенія Романова
Фото: Unsplash | Учені вважають, що довголіття доступне кожному, хто почне піклуватися про своє здоров'я трохи більше, ніж зазвичай

Людство постійно прагне до продовження життя і, за запевненням учених, для цього не потрібні дорогі технології, адже всі способи досягнення довголіття доступні кожному з нас, у будь-який час.

Щоб почати шлях до довгого і здорового життя, не потрібно кардинальних змін. Замість цього необхідно послідовно вносити корективи у свій розпорядок дня. Є п'ять ключових сфер, присвячених дієті, фізичним вправам і загальному самопочуттю, і кожна з них пропонує практичні та ефективні стратегії. Від того, що ви кладете до своєї тарілки, до того, як ви рухаєтеся і захищаєте своє тіло — ці звички прокладають шлях до міцного та енергійного життя, пише The US Sun.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Експерти з довголіття виділили прості зміни, які можуть значно збільшити тривалість життя. Ось перелік кроків, які вчені пропонують зробити, щоб потенційно досягти 100-річного віку:

  1. Середземноморська дієта: шлях до довголіття. Дотримуйтеся дієти, багатої на фрукти, овочі, оливкову олію, рибу та цільне зерно. Поміркованість є ключовим фактором для м'яса, особливо червоного та оброблених сортів, які пов'язані з такими проблемами зі здоров'ям, як рак кишківника. Вживання ферментованих продуктів, таких як кефір, і скорочення споживання солодких або надмірно перероблених продуктів не тільки покращує здоров'я кишківника і настрій, а й знижує ризики, пов'язані з високим кров'яним тиском і серцевими захворюваннями.
  2. Важливість тренувань: послідовність — ключ до успіху. Дуже важлива різноманітна фізична активність, спрямована на розвиток сили, серцево-судинної системи, рухливості, зміцнення тіла та емоційного стану. Поєднання силових тренувань, високо- і низькоінтенсивних кардіовправ, а також вправ на рухливість, як-от йога чи пілатес, може забезпечити всебічну користь — від збереження м'язів до підвищення щільності кісткової тканини.
  3. Здоров'я серця: проактивні заходи. Регулярний контроль артеріального тиску і спосіб життя, що включає фізичні вправи і боротьбу зі стресом, мають велике значення. Відмова від куріння і звички, корисні для серця, такі як вибір сходів замість ліфта, можуть значно поліпшити ситуацію.
  4. Догляд за шкірою: просто, але важливо. Регулярне використання сонцезахисного крему — проста, але ефективна стратегія захисту від раку шкіри, зокрема від дедалі поширенішої меланоми. Включення ретиноїдів і альфа-гідроксикислот, поряд зі збалансованим харчуванням і достатнім сном, є надійним антивіковим режимом для вашої шкіри.
  5. Захист мозку: зміцнення ключового органу. Раціон з великим вмістом рослин, особливо хрестоцвітних овочів, і активний спосіб життя зміцнюють здоров'я мозку, тоді як оброблена їжа була пов'язана з посиленням його захворювань. Заняття цікавими видами діяльності, від хобі до освоєння нових навичок, також підтримує активність мозку і перешкоджає зниженню когнітивних здібностей.

Середземноморська дієта, різноманітні фізичні навантаження, турбота про здоров'я серця і шкіри, а також турбота про мозок — це ключові стратегії, підтверджені дослідженнями. Впроваджуючи ці звички у своє повсякденне життя, ви не тільки подовжуєте його, а й робите себе здоровішими та енергійнішими

Раніше Фокус писав про п'ять легких щоденних звичок, які зміцнюють здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Також Фокус писав про найкращий час для тренувань, що спалюють жир. У певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.