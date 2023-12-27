Покращення починаються вже на третій день: що відбувається з організмом під час відмови від куріння

Куріння щороку скорочує тривалість життя мільярдів людей і відмова від нього є складним процесом, але вчені вважають, що користь позбавлення від цієї залежності переважує всі труднощі.

Кинути палити — не просто гарна ідея, а рішення, що змінює життя і приносить негайне і довгострокове поліпшення здоров'я, заявляють учені. Нещодавні відкриття пролили світло на вражаючі зміни, що відбуваються в організмі після відмови від куріння, і стали маяком надії для тих, хто бореться з цією важкою залежністю, пише National Geographic.

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Уже через кілька годин після відмови від куріння починають проявлятися значні переваги для здоров'я. Знижується частота серцевих скорочень, а підвищений рівень чадного газу в крові, який утричі вищий у курців, починає приходити в норму. Ці зміни відкривають шлях до більш здорового серця і легень, створюючи основу для подальших поліпшень.

За кілька тижнів після відмови від куріння починає поліпшуватися робота легенів, зменшується кашель і підвищується фізична активність, що робить повсякденну діяльність менш складною і більш приємною. Поліпшення дихання робить більш доступними фізичні навантаження і регулярні заняття спортом.

Багато хто відзначає повернення нюху і смаку, часто не усвідомлюючи, що ці почуття ослабли, поки вони не кинули палити. Відновлення нюху, своєю чергою, підвищує задоволення від їжі та навколишнього середовища, сприяючи поліпшенню якості життя.

Відмова від куріння також значно знижує ризик серцевих нападів та інсультів. Тільки в перші два роки надлишковий ризик значно знижується і продовжує зменшуватися, чим довше людина не курить. До десятирічного рубежу ризик смерті від серцево-судинних захворювань знижується на 63 % порівняно з тими, хто продовжує курити.

Через десять років після відмови від куріння ризик розвитку раку, особливо раку легенів, голови, шиї та стравоходу, значно знижується. Відмова від паління протягом кількох років знижує ризик смерті від раку приблизно на 90 %, причому ще більшу перевагу отримують ті, хто кинув палити у віці до 35 років.

Для тих, хто живе з хронічними захворюваннями, пов'язаними з палінням, такими як рак, хвороби серця або ХОЗЛ, відмова від паління може уповільнити прогресування хвороби та підвищити шанси на виживання. Відмова від куріння після серцевого нападу знижує ймовірність повторного нападу, а для хворих на рак — ризик рецидиву.

Але подолати нікотинову залежність — завдання не з легких. Це складна взаємодія фізичної залежності та вкорінених поведінкових звичок. Фізичні симптоми відміни в поєднанні з поведінковими моделями, пов'язаними з курінням, роблять відмову від куріння серйозним зусиллям. Багато хто досягає успіху через кілька спроб, щоразу вивчаючи й адаптуючи свої стратегії.

Відмова від куріння відчиняє двері в більш здорове життя, що приносить негайні та довгострокові вигоди. Ніколи не пізно кинути палити, і це може істотно змінити стан здоров'я, поліпшити якість і тривалість життя. Незважаючи на те, що шлях до відмови від куріння є складним процесом, це гідне прагнення, в якому є підтримка та ефективні стратегії для тих, хто готовий до нього приступити.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити в День відмови від куріння, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про небезпеку куріння оточуючих для дітей. Нове дослідження вчених пролило світло на глобальну проблему, пов'язану з впливом тютюнового диму на дитину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.