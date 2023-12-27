Зміцнити здоров'я витративши кілька хвилин: овочевий суп допомагає знизити запалення

Їжа є фундаментом здорового організму, але часом готувати корисні страви буває не так просто, але, на щастя, людство давно вивело ідеальні та прості рецепти корисної їжі.

Коли йдеться про правильне харчування і прекрасне самопочуття, іноді найпростіші рецепти виявляються найсильнішим методом зміцнення здоров'я. Йдеться про суп, який не тільки смачний, а й корисний. Уявіть собі тарілку, наповнену яскравими кольорами свіжих овочів, кожен з яких несе в собі не тільки смак, але й безліч корисних властивостей, пише EatingWell.

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Помідори, ключовий елемент у цьому рецепті, і вони включені не тільки для смаку: вони багаті на лікопен, природну сполуку, яка, як було встановлено, зменшує запалення. Запалення — частий винуватець різних проблем зі здоров'ям, тому вживання продуктів, які борються з ним, є великим плюсом. Крім того, лімська квасоля, морква, жовтий болгарський перець і шпинат — усі ці продукти містять величезну кількість поживних речовин і вітамінів, необхідних для підтримки здоров'я організму.

Ось як приготувати цей корисний суп:

Інгредієнти:

2/3 чашки томатного соусу без додавання солі

1 1/2 чашки замороженої лімської квасолі

1 чашка нарізаної моркви

1 чашка нарізаного жовтого болгарського перцю

1 чашка нарізаних сливових помідорів

1 чашка рубаного шпинату

2 1/4 чашки овочевого бульйону зі зниженим вмістом натрію

3/4 чайної ложки італійської приправи, розділено

3/4 чайної ложки часникового порошку, розділити

3/4 чайної ложки червоного подрібненого перцю, розділено

3 щіпки солі

Спосіб приготування:

Розділіть томатний соус між 3 банками для консервування. Покладіть по 1/2 склянки квасолі, по 1/3 склянки моркви, болгарського перцю, помідорів і шпинату. Накрийте і зберігайте в холодильнику до 3 днів. Щоб приготувати 1 банку супу, додайте в банку 3/4 склянки бульйону; всипте по 1/4 чайної ложки італійської приправи, часникового порошку, червоного меленого перцю і дрібку солі. Готуйте суп у мікрохвильовій печі, не закриваючи кришкою, на високій потужності протягом 1 хвилини, помішуючи після кожного готування, доки суп не стане гарячим і овочі не стануть ніжними, близько 4-5 хвилин. Дайте охолонути протягом 5 хвилин перед подачею.

Перевага цього рецепта полягає в його зручності. Ви готуєте один раз і харчуєтеся здоровою їжею протягом кількох днів. Кожен інгредієнт покладений у банку і готовий до перетворення на ситний суп за допомогою простого додавання бульйону. Неважливо, де ви перебуваєте — вдома чи в дорозі, тепла і затишна вечеря буде готова всього за кілька хвилин. Якщо у вас закінчився бульйон або вам потрібен легший варіант, бульйонний кубик із гарячою водою спрацює так само добре.

Цей суп — не просто страва, а свідчення сили простих, корисних інгредієнтів, зібраних разом для підтримки гарного самопочуття. Це турбота про ваше тіло без шкоди для смаку і зручності. Тож наступного разу, коли ви шукатимете швидку та корисну їжу, пам'ятайте, що іноді найкращий спосіб швидко зміцнити здоров'я — це смачний суп з овочами.

Раніше Фокус писав про 4 причини їсти суп вранці. Наша ранкова трапеза рідко коли містить щось на кшталт супу, зазвичай віддаючи перевагу різноманітним кашам і яєчні. Але дослідники стверджують, що суп може бути неймовірно корисним вранці.

Також Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.