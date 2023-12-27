Зміцнити здоров'я в 50 років: лікарі розповіли, яку їжу краще вживати в зрілому віці
Природа багата величезним вибором продуктів, які зможуть прийти на заміну важкій їжі, з якою наш організм уже не може справлятися в другій половині нашого життя.
Те, що ми їмо, суттєво впливає на наше здоров'я, особливо з віком. Після 50 років наш організм уже не справляється з їжею так, як раніше. Нічна порція морозива може сприяти набору ваги або серйозно вплинути на рівень цукру в крові. Усе це тому, що з часом у нашому організмі відбуваються зміни, які впливають на все — від щільності кісток до того, як ми переробляємо цукор, пише BuzzFeed.
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У жінок у період менопаузи падає рівень естрогену, що призводить до ослаблення кісток і збільшення потреби в кальції для боротьби з остеопорозом. У всіх людей вироблення інсуліну стає менш ефективним, тому контроль рівня цукру в крові має вирішальне значення для боротьби з діабетом другого типу. А оскільки метаболізм сповільнюється, особливо після 60 років, зайві калорії, найімовірніше, залишаться в організмі.
Але не все так погано і похмуро. Прості зміни в раціоні можуть істотно змінити ситуацію, каже докторка Ніна Л. Блахман, лікарка-геріатр з NYU Langone Health. Включення в раціон певних продуктів харчування може допомогти не допустити вікових проблем зі здоров'ям. Ось деякі зі здорових альтернатив звичних нам продуктів:
- Трави для смаку. Замініть сіль такими травами, як петрушка, шафран або розмарин, щоб надати стравам родзинки без стрибків артеріального тиску.
- Квасоля. Фантастичне джерело клітковини і рослинного білка, квасоля допомагає підтримувати здоров'я серця, контролювати вагу і рівень цукру в крові. Тільки не забувайте промивати консервовану квасолю, щоб зменшити кількість натрію.
- Сирний сир із низьким вмістом жиру. Цей продукт харчування багатий на білок і універсальний, він ідеально підходить для їжі та перекусів. Якщо вас турбує високий кров'яний тиск, вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію.
- Темна листова зелень. Шпинат, капуста та інша зелень багаті такими необхідними поживними речовинами, як клітковина, залізо і кальцій, і водночас містять мало вуглеводів і калорій, що робить їх чудовим засобом для контролю ваги і рівня цукру в крові.
- Лосось. Лосось, що містить омега-3 жирні кислоти, є суперзіркою для здоров'я серця і мозку. Це також джерело пісного білка, ідеальне для зниження споживання насичених жирів.
- Горіхи та насіння. Ці маленькі, але могутні продукти багаті на корисні для серця жири, клітковину і білок, що сприяють регулюванню рівня холестерину і здоров'ю травної системи.
- Нежирний білок. Вибирайте пісну курку, індичку або рослинні білки для підтримки м'язів та імунної функції.
- Ягоди. Багаті антиоксидантами та клітковиною, ягоди допомагають зменшити запалення і є здоровим вибором для контролю рівня цукру в крові.
- Цільнозернові продукти. Кіноа, коричневий рис та інші цільнозернові продукти містять складні вуглеводи, що забезпечують стійку енергію та допомагають регулювати рівень цукру в крові.
Розумний вибір продуктів харчування може суттєво вплинути на здоров'я, особливо з віком. Включаючи ці продукти до збалансованого раціону, люди віком від 50 років можуть розв'язати конкретні проблеми зі здоров'ям, насолоджуючись розмаїттям смачних і поживних страв. Йдеться не про обмеження задоволення від їжі, а про його посилення за рахунок вибору продуктів, які підтримують енергійне і здорове життя.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.