Зміцнити здоров'я в 50 років: лікарі розповіли, яку їжу краще вживати в зрілому віці

Природа багата величезним вибором продуктів, які зможуть прийти на заміну важкій їжі, з якою наш організм уже не може справлятися в другій половині нашого життя.

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Те, що ми їмо, суттєво впливає на наше здоров'я, особливо з віком. Після 50 років наш організм уже не справляється з їжею так, як раніше. Нічна порція морозива може сприяти набору ваги або серйозно вплинути на рівень цукру в крові. Усе це тому, що з часом у нашому організмі відбуваються зміни, які впливають на все — від щільності кісток до того, як ми переробляємо цукор, пише BuzzFeed.

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У жінок у період менопаузи падає рівень естрогену, що призводить до ослаблення кісток і збільшення потреби в кальції для боротьби з остеопорозом. У всіх людей вироблення інсуліну стає менш ефективним, тому контроль рівня цукру в крові має вирішальне значення для боротьби з діабетом другого типу. А оскільки метаболізм сповільнюється, особливо після 60 років, зайві калорії, найімовірніше, залишаться в організмі.

Але не все так погано і похмуро. Прості зміни в раціоні можуть істотно змінити ситуацію, каже докторка Ніна Л. Блахман, лікарка-геріатр з NYU Langone Health. Включення в раціон певних продуктів харчування може допомогти не допустити вікових проблем зі здоров'ям. Ось деякі зі здорових альтернатив звичних нам продуктів:

Трави для смаку. Замініть сіль такими травами, як петрушка, шафран або розмарин, щоб надати стравам родзинки без стрибків артеріального тиску.

Замініть сіль такими травами, як петрушка, шафран або розмарин, щоб надати стравам родзинки без стрибків артеріального тиску. Квасоля. Фантастичне джерело клітковини і рослинного білка, квасоля допомагає підтримувати здоров'я серця, контролювати вагу і рівень цукру в крові. Тільки не забувайте промивати консервовану квасолю, щоб зменшити кількість натрію.

Фантастичне джерело клітковини і рослинного білка, квасоля допомагає підтримувати здоров'я серця, контролювати вагу і рівень цукру в крові. Тільки не забувайте промивати консервовану квасолю, щоб зменшити кількість натрію. Сирний сир із низьким вмістом жиру. Цей продукт харчування багатий на білок і універсальний, він ідеально підходить для їжі та перекусів. Якщо вас турбує високий кров'яний тиск, вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію.

Цей продукт харчування багатий на білок і універсальний, він ідеально підходить для їжі та перекусів. Якщо вас турбує високий кров'яний тиск, вибирайте варіанти з низьким вмістом натрію. Темна листова зелень. Шпинат, капуста та інша зелень багаті такими необхідними поживними речовинами, як клітковина, залізо і кальцій, і водночас містять мало вуглеводів і калорій, що робить їх чудовим засобом для контролю ваги і рівня цукру в крові.

Шпинат, капуста та інша зелень багаті такими необхідними поживними речовинами, як клітковина, залізо і кальцій, і водночас містять мало вуглеводів і калорій, що робить їх чудовим засобом для контролю ваги і рівня цукру в крові. Лосось. Лосось, що містить омега-3 жирні кислоти, є суперзіркою для здоров'я серця і мозку. Це також джерело пісного білка, ідеальне для зниження споживання насичених жирів.

Лосось, що містить омега-3 жирні кислоти, є суперзіркою для здоров'я серця і мозку. Це також джерело пісного білка, ідеальне для зниження споживання насичених жирів. Горіхи та насіння. Ці маленькі, але могутні продукти багаті на корисні для серця жири, клітковину і білок, що сприяють регулюванню рівня холестерину і здоров'ю травної системи.

Ці маленькі, але могутні продукти багаті на корисні для серця жири, клітковину і білок, що сприяють регулюванню рівня холестерину і здоров'ю травної системи. Нежирний білок. Вибирайте пісну курку, індичку або рослинні білки для підтримки м'язів та імунної функції.

Вибирайте пісну курку, індичку або рослинні білки для підтримки м'язів та імунної функції. Ягоди. Багаті антиоксидантами та клітковиною, ягоди допомагають зменшити запалення і є здоровим вибором для контролю рівня цукру в крові.

Багаті антиоксидантами та клітковиною, ягоди допомагають зменшити запалення і є здоровим вибором для контролю рівня цукру в крові. Цільнозернові продукти. Кіноа, коричневий рис та інші цільнозернові продукти містять складні вуглеводи, що забезпечують стійку енергію та допомагають регулювати рівень цукру в крові.

Розумний вибір продуктів харчування може суттєво вплинути на здоров'я, особливо з віком. Включаючи ці продукти до збалансованого раціону, люди віком від 50 років можуть розв'язати конкретні проблеми зі здоров'ям, насолоджуючись розмаїттям смачних і поживних страв. Йдеться не про обмеження задоволення від їжі, а про його посилення за рахунок вибору продуктів, які підтримують енергійне і здорове життя.

Раніше Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.