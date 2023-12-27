Укрепить здоровье в 50 лет: врачи рассказали, какую еду лучше употреблять в зрелом возрасте
Природа богата огромным выбором продуктов, которые смогут прийти на замену тяжелой пище, с которой наш организм уже не может справляться во второй половине нашей жизни.
То, что мы едим, существенно влияет на наше здоровье, особенно с возрастом. После 50 лет наш организм уже не справляется с пищей так, как раньше. Ночная порция мороженого может способствовать набору веса или серьезно повлиять на уровень сахара в крови. Все это потому, что со временем в нашем организме происходят изменения, которые влияют на все — от плотности костей до того, как мы перерабатываем сахар, пишет BuzzFeed.
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У женщин в период менопаузы падает уровень эстрогена, что приводит к ослаблению костей и увеличению потребности в кальции для борьбы с остеопорозом. У всех людей выработка инсулина становится менее эффективной, поэтому контроль уровня сахара в крови имеет решающее значение для борьбы с диабетом второго типа. А поскольку метаболизм замедляется, особенно после 60 лет, лишние калории, скорее всего, останутся в организме.
Но не все так плохо и мрачно. Простые изменения в рационе могут существенно изменить ситуацию, говорит доктор Нина Л. Блахман, врач-гериатр из NYU Langone Health. Включение в рацион определенных продуктов питания может помочь не допустить возрастных проблем со здоровьем. Вот некоторые из здоровых альтернатив привычных нам продуктов:
- Травы для вкуса. Замените соль такими травами, как петрушка, шафран или розмарин, чтобы придать блюдам изюминку без скачков артериального давления.
- Фасоль. Фантастический источник клетчатки и растительного белка, фасоль помогает поддерживать здоровье сердца, контролировать вес и уровень сахара в крови. Только не забывайте промывать консервированную фасоль, чтобы уменьшить количество натрия.
- Творожный сыр с низким содержанием жира. Этот продукт питания богат белком и универсален, он идеально подходит для еды и перекусов. Если вас беспокоит высокое кровяное давление, выбирайте варианты с низким содержанием натрия.
- Темная листовая зелень. Шпинат, капуста и другая зелень богаты такими необходимыми питательными веществами, как клетчатка, железо и кальций, и при этом содержат мало углеводов и калорий, что делает их отличным средством для контроля веса и уровня сахара в крови.
- Лосось. Лосось, содержащий омега-3 жирные кислоты, является суперзвездой для здоровья сердца и мозга. Это также источник постного белка, идеальный для снижения потребления насыщенных жиров.
- Орехи и семена. Эти маленькие, но могучие продукты богаты полезными для сердца жирами, клетчаткой и белком, способствующими регулированию уровня холестерина и здоровью пищеварительной системы.
- Нежирный белок. Выбирайте постную курицу, индейку или растительные белки для поддержания мышц и иммунной функции.
- Ягоды. Богатые антиоксидантами и клетчаткой, ягоды помогают уменьшить воспаление и являются здоровым выбором для контроля уровня сахара в крови.
- Цельнозерновые продукты. Киноа, коричневый рис и другие цельнозерновые продукты содержат сложные углеводы, обеспечивающие устойчивую энергию и помогающие регулировать уровень сахара в крови.
Разумный выбор продуктов питания может существенно повлиять на здоровье, особенно с возрастом. Включая эти продукты в сбалансированный рацион, люди старше 50 лет могут решить конкретные проблемы со здоровьем, наслаждаясь разнообразием вкусных и питательных блюд. Речь идет не об ограничении удовольствия от еды, а о его усилении за счет выбора продуктов, которые поддерживают энергичную и здоровую жизнь.
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