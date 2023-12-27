Укрепить здоровье в 50 лет: врачи рассказали, какую еду лучше употреблять в зрелом возрасте

Природа богата огромным выбором продуктов, которые смогут прийти на замену тяжелой пище, с которой наш организм уже не может справляться во второй половине нашей жизни.

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То, что мы едим, существенно влияет на наше здоровье, особенно с возрастом. После 50 лет наш организм уже не справляется с пищей так, как раньше. Ночная порция мороженого может способствовать набору веса или серьезно повлиять на уровень сахара в крови. Все это потому, что со временем в нашем организме происходят изменения, которые влияют на все — от плотности костей до того, как мы перерабатываем сахар, пишет BuzzFeed.

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У женщин в период менопаузы падает уровень эстрогена, что приводит к ослаблению костей и увеличению потребности в кальции для борьбы с остеопорозом. У всех людей выработка инсулина становится менее эффективной, поэтому контроль уровня сахара в крови имеет решающее значение для борьбы с диабетом второго типа. А поскольку метаболизм замедляется, особенно после 60 лет, лишние калории, скорее всего, останутся в организме.

Но не все так плохо и мрачно. Простые изменения в рационе могут существенно изменить ситуацию, говорит доктор Нина Л. Блахман, врач-гериатр из NYU Langone Health. Включение в рацион определенных продуктов питания может помочь не допустить возрастных проблем со здоровьем. Вот некоторые из здоровых альтернатив привычных нам продуктов:

Травы для вкуса. Замените соль такими травами, как петрушка, шафран или розмарин, чтобы придать блюдам изюминку без скачков артериального давления.

Замените соль такими травами, как петрушка, шафран или розмарин, чтобы придать блюдам изюминку без скачков артериального давления. Фасоль. Фантастический источник клетчатки и растительного белка, фасоль помогает поддерживать здоровье сердца, контролировать вес и уровень сахара в крови. Только не забывайте промывать консервированную фасоль, чтобы уменьшить количество натрия.

Фантастический источник клетчатки и растительного белка, фасоль помогает поддерживать здоровье сердца, контролировать вес и уровень сахара в крови. Только не забывайте промывать консервированную фасоль, чтобы уменьшить количество натрия. Творожный сыр с низким содержанием жира. Этот продукт питания богат белком и универсален, он идеально подходит для еды и перекусов. Если вас беспокоит высокое кровяное давление, выбирайте варианты с низким содержанием натрия.

Этот продукт питания богат белком и универсален, он идеально подходит для еды и перекусов. Если вас беспокоит высокое кровяное давление, выбирайте варианты с низким содержанием натрия. Темная листовая зелень. Шпинат, капуста и другая зелень богаты такими необходимыми питательными веществами, как клетчатка, железо и кальций, и при этом содержат мало углеводов и калорий, что делает их отличным средством для контроля веса и уровня сахара в крови.

Шпинат, капуста и другая зелень богаты такими необходимыми питательными веществами, как клетчатка, железо и кальций, и при этом содержат мало углеводов и калорий, что делает их отличным средством для контроля веса и уровня сахара в крови. Лосось. Лосось, содержащий омега-3 жирные кислоты, является суперзвездой для здоровья сердца и мозга. Это также источник постного белка, идеальный для снижения потребления насыщенных жиров.

Лосось, содержащий омега-3 жирные кислоты, является суперзвездой для здоровья сердца и мозга. Это также источник постного белка, идеальный для снижения потребления насыщенных жиров. Орехи и семена. Эти маленькие, но могучие продукты богаты полезными для сердца жирами, клетчаткой и белком, способствующими регулированию уровня холестерина и здоровью пищеварительной системы.

Эти маленькие, но могучие продукты богаты полезными для сердца жирами, клетчаткой и белком, способствующими регулированию уровня холестерина и здоровью пищеварительной системы. Нежирный белок. Выбирайте постную курицу, индейку или растительные белки для поддержания мышц и иммунной функции.

Выбирайте постную курицу, индейку или растительные белки для поддержания мышц и иммунной функции. Ягоды. Богатые антиоксидантами и клетчаткой, ягоды помогают уменьшить воспаление и являются здоровым выбором для контроля уровня сахара в крови.

Богатые антиоксидантами и клетчаткой, ягоды помогают уменьшить воспаление и являются здоровым выбором для контроля уровня сахара в крови. Цельнозерновые продукты. Киноа, коричневый рис и другие цельнозерновые продукты содержат сложные углеводы, обеспечивающие устойчивую энергию и помогающие регулировать уровень сахара в крови.

Разумный выбор продуктов питания может существенно повлиять на здоровье, особенно с возрастом. Включая эти продукты в сбалансированный рацион, люди старше 50 лет могут решить конкретные проблемы со здоровьем, наслаждаясь разнообразием вкусных и питательных блюд. Речь идет не об ограничении удовольствия от еды, а о его усилении за счет выбора продуктов, которые поддерживают энергичную и здоровую жизнь.

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