Історія острова У-Тант: чому людям заборонено відвідувати найменший острів Нью-Йорка (фото)

Поблизу Нью-Йорка розташований штучний острів, створений під час будівництва тунелю Стейнвей. Хоча на ньому немає нічого небезпечного, проте людям заборонено його відвідувати.

Острів У-Тант, офіційна назва якого — острів Бельмонт, розташований між Мангеттеном і Квінзом, є унікальним клаптиком землі з цікавою історією. У 1890-х роках піаніст Вільям Стейнвей ініціював проєкт тунелю під Іст-Ривер, і викопаний грунт від цього проєкту поступово сформував цей крихітний острів площею в 0,002023 км², пише IFLScience.

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Серед зелені на острові У-Тант розміщені металеві конструкції, серед яких незвичайна "арка єдності" — решітка зі сталевих труб, що здіймається на висоту понад 9 метрів над землею Фото: Вікіпедія

Лише на початку 1900-х років, коли Август Бельмонт-молодший завершив проєкт, купа землі офіційно стала називатися островом Бельмонт. Однак у 1977 році він зазнав трансформації, коли буддистська група під назвою "Медитація миру в Організації Об'єднаних Націй" взяла його в оренду і перейменувала на честь покійного Генерального секретаря ООН У Тана.

Серед зелені на острові У-Тант розміщені металеві конструкції, серед яких незвичайна "арка єдності" — решітка зі сталевих труб, що здіймається на висоту понад 9 метрів над землею. Під нею похована посудина з висловлюваннями У-Танта про мир і духовність, а також його улюблена застібка для краватки.

Ця "жива святиня" стала місцем проведення церемоній групи "Медитації миру" до 1990-х років, коли посилені заходи безпеки навколо сусідньої будівлі Організації Об'єднаних Націй обмежили доступ до неї.

Острів У-Тант, офіційна назва якого — острів Бельмонт, розташований між Мангеттеном і Квінзом Фото: Вікіпедія

Хоча багато людей цікавляться островом У-Тант, обмежений доступ до нього зумовлений не лише міркуваннями безпеки. Цей маленький острів відіграє вирішальну роль у підтримці деяких видів птахів, що охороняються в Нью-Йорку. Віддалене розташування та пишна рослинність роблять його ідеальним місцем для гніздування та безпечним притулком для птахів під час довгих подорожей.

Перелітні птахи, такі як баклани, часто відвідують острів. Завдяки природоохоронним зусиллям уряду штату Нью-Йорк, популяція бакланів подвоїлася з 2000 по 2011 рік. Через те, що острів визнано екологічним комплексом, він закритий для відвідування людьми.

По суті, острів У-Тант — це набагато більше, ніж просто клаптик землі; це динамічна екосистема з багатою історією та дивовижним екологічним значенням.

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