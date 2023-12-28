Нею розмовляють лиш 6 тисяч людей: лінгвісти визначили "найдивнішу мову" світу

Із приблизно 7000 мов, що існують сьогодні у світі, дослідники проаналізували 239.

Чи є англійська "дивною" мовою? Ви коли-небудь стикалися з її правилами правопису або мізкували над ідіоматичними виразами на кшталт "it's raining cats and dogs"? Викладати чи вивчати будь-яку мову непросто, але деякі з них все ж важчі ля сприйняття, пише IFLScience.

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Але що саме робить мову "дивною"? Лінгвісти, науковці, які вивчають мову, прагнуть до об'єктивності у вивченні людської мови. Вони перевіряють гіпотези про те, як ми використовуємо мову, досліджуючи лінгвістичні дані. На відміну від так званої "мовної поліції", вони уникають оціночних суджень про мову.

Деякі комп'ютерні лінгвісти використовували дані зі Світового атласу мовних структур (World Atlas of Language Structures, WALS), щоб дослідити, які мови можна вважати "найдивнішими". Це не просто оціночне судження, дослідники систематично порівнювали інформацію на сайті WALS для 239 мов з різних куточків світу.

Їхньою метою було з'ясувати, які мови мають найбільшу кількість особливостей, що найбільше відрізняються від інших мов. У цьому дослідженні англійська опинилася на 33-му місці з 239 мов, що свідчить про те, що вона має більше незвичних рис, ніж понад 80% інших мов.

Мова, яка найбільше відрізняється від більшості інших мов світу, — це тональна мова, якій притаманний порядок, де першим виступає дієслово. Нею розмовляють 6 000 людей в штаті Оахака, Мексика. Це ататлаука-сан-мігельска міштекська мова (San Miguel el Grande Mixtec).

На другому місці мова, якою спілкуються 22 000 людей у Сибіру — мова ненці. Третя мова — чокто, якою розмовляють близько 10 000 людей, переважно в Оклахомі. Але ось у чому заковика — одні з найдивніших мов у світі — це ті, про які ви чули: німецька, голландська, норвезька, чеська, іспанська та мандаринська. А англійська посідає 33 місце.

Але критики стверджують, що це дослідження було занадто упередженим, оскільки в ньому розглядали лише деякі особливості багатьох мов світу. Хоча англійській мові притаманні певні типові риси, наприклад, порядок слів підмет-дієслово-присудок-об'єкт, дві унікальні особливості виділяють її серед інших.

По-перше, те, як звучить англійська мова, може здатися багатьом дивним. Більшість мов мають близько 25-30 різних звуків мови, відомих як "фонеми".

Наприклад, піраха, амазонська мова, має лише вісім приголосних і три голосні. З іншого боку, таа, мова на півдні Африки, має понад 100 фонем, включаючи різні клацаючі звуки.

Мови жестів, такі як британська мова жестів або американська мова жестів, взагалі не використовують звуків. Натомість знаки складаються з комбінацій форм долонь, рухів рук і розташування на тілі або поблизу тіла того, хто жестикулює.

В англійській мові близько 44 фонем, з них близько 11 голосних — більше, ніж у багатьох інших мовах. Така велика кількість голосних звуків робить англійську орфографію дуже складною. Вона успадкувала п'ять літер для позначення голосних від латинського алфавіту, а носіям мови доводиться змушувати їх працювати для більш ніж удвічі більшої кількості звуків.

Ба більше, деякі англійські приголосні звуки є рідкісними у світі. Візьміть, наприклад, звук "th" у таких словах, як "bath" і "bathe". Вони зустрічаються менш ніж у 10% досліджених мов. Цікаво, що деякі носії англійської мови взагалі не використовують ці звуки.

По-друге, англійська граматика теж може бути незвичною. У ній використовується різний порядок слів для запитань і тверджень. Наприклад, у реченні "life is a box of chocolates" підмет ("життя") стоїть перед дієсловом ("є"). Але в питанні "чи є життя коробкою цукерок?" порядок слів змінюється на протилежний.

Цікаво, але менш як 2% досліджених мов використовують подібний до англійського порядок слів у питаннях. Понад 50% інших мов, як-от японська, додають питальну частку або змінюють інтонацію, щоб сформувати питання.

Але ось у чому заковика: дані опитування обмежені. Неможливо однозначно назвати англійську "дивною", оскільки вибірка охоплює лише частину з 7000 мов світу. Потрібно більше мовної документації, щоб по-справжньому оцінити неймовірне мовне розмаїття нашого світу.

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