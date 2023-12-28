Диво Камбоджі: на місцевих пляжах знайшли те, чого не спостерігали тут уже 10 років (відео)
Дослідники виявили черепашачі гнізда та дитинчат двох видів черепах, які перебувають на межі зникнення.
Морські черепахи різних видів стали своєрідним символом змін клімату і пластикового забруднення планети. На жаль, дедалі більша кількість цих морських мешканців опиняються на межі зникнення через втрату середовища проживання та діяльність людини, пише IFLScience.
Але в захисників дикої природи є хороші новини: у Камбоджі вздовж берегової лінії віддаленого острова вперше за 10 років виявили 9 гнізд черепах двох видів, що перебувають під загрозою зникнення: зеленої черепахи (Chelonia mydas) і черепахи-яструба (Eretmochelys imbricata). За словами дослідників, у знайдених гніздах містяться сотні яєць, які можуть стати рятувальним колом для видів, що перебувають під загрозою зникнення.
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Дані Всесвітнього фонду дикої природи свідчать про те, що черепахи-яструби живляться губками та медузами і є життєво важливими для здоров'я заростей морської трави та коралових рифів. Водночас зелені черепахи є єдиними представниками свого роду, які в дорослому віці залишаються травоїдними та харчуються здебільшого морською травою і водоростями.
Вчені зазначають, що обидва види перебувають під загрозою зникнення, проте зелені морські черепахи також стикаються з проблемою фемінізації. Дослідники вважають, що її причиною стала кількість забруднювальних речовин в океані, що призводить до появи лише особин жіночої статі.
За словами волонтера ВМС Камбоджі Чеа Бона, вони з колегами вже багато років шукають гнізда черепах у цьому районі, вважаючи, що місцева незаймана берегова лінія може стати ідеальним місцем для гніздування рептилій. Тепер нарешті вченим вдалося знайти те, що вони так давно шукали — гнізда, наповнені яйцями, і дитинчат черепах, які вже встигли вилупитися.
Автори дослідження зазначають, що з 9 виявлених гнізд, 5 залишаються наповненими яйцями, а в 4 дитинчата вже вилупилися.
Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах.