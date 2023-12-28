Політ до Юпітера, Марса і Місяця: 5 захопливих космічних місій 2024 року

Цей рік був сповнений важливих космічних місій, але наступний обіцяє бути більш насиченим.

2023 рік виявився важливим для дослідження космосу. Наприклад, апарат NASA OSIRIS-REx доставив на Землю зразки з астероїда Бенну, а індійський апарат "Чандраян-3" зміг приземлитися біля південного полюса Місяця. 2024 рік обіцяє стати ще одним захопливим роком для освоєння космосу. Ці п'ять місій є одними з найважливіших у дослідженні космосу, пише CBS.

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Місія Europa Clipper

У жовтні 2024 року NASA планує відправити космічний апарат Europa Clipper для вивчення одного з найбільших супутників Юпітера — Європи Фото: NASA

У жовтні 2024 року NASA планує відправити космічний апарат Europa Clipper для вивчення одного з найбільших супутників Юпітера — Європи. Для того, щоб дістатися туди, апарату знадобиться 6 років.

Європа трохи менша за Місяць і має поверхню з льоду. Під своєю крижаною оболонкою супутник приховує океан їхньої рідкої води. Вчені вважають, що там у 2 рази більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих. За допомогою апарату Europa Clipper вчені хочуть з'ясувати, чи може в цьому океані існувати позаземне життя.

Апарат NASA здійснить майже 50 обльотів Європи для того, щоб вивчити крижану оболонку супутника, геологію поверхні та підземний океан.

Місія Artemis 2

Уперше з 1972 року NASA відправить астронавтів на орбіту навколо Місяця в рамках другого етапу місячної програми Artemis. 4 астронавти на борту космічного корабля Orion здійснять 10-денну подорож до Місяця і назад.

Уперше з 1972 року NASA відправить астронавтів на орбіту навколо Місяця в рамках другого етапу місячної програми Artemis Фото: NASA

Після запуску космічний корабель доставить астронавтів до Місяця, вони здійснять кілька обльотів супутника і повернуться додому. Поки що запуск місії Artemis 2 заплановано на листопад 2024 року. Якщо ж не будуть вирішені деякі технічні проблеми, то цей запуск, можливо, відбудеться вже у 2025 році.

Місія VIPER для пошуку води на Місяці

NASA планує відправити в район південного полюса Місяця новий місяцехід під назвою VIPER у листопаді наступного року.

NASA планує відправити в район південного полюса Місяця новий місяцехід під назвою VIPER у листопаді наступного року Фото: NASA

Ця місія призначена для пошуку летючих речовин, тобто молекул, які легко випаровуються, наприклад, вода і вуглекислий газ, за місячних температур. Вода матиме найважливіше значення для майбутніх астронавтів на Місяці, адже її можна буде використовувати для різних цілей.

Місяцехід VIPER буде оснащений спеціальним обладнанням, яке дасть йому змогу пережити як дуже спекотні дні на Місяці, так і дуже холодні ночі протягом 100 днів. Температура вдень на Місяці може підніматися до 100 градусів Цельсія, а вночі опускатися до мінус 240 градусів Цельсія.

Місія Martian Moon eXploration

У вересні 2024 року Японське агентство аерокосмічних досліджень планує відправити в космос апарат Martian Moon eXploration (MMX). Він призначений для вивчення супутників Марса — Деймоса і Фобоса.

Фобос — супутник Марса Фото: NASA

Основна мета місії полягає у визначенні точного походження супутників Марса. Вчені не впевнені, чи є Фобос і Деймос колишніми астероїдами, які Марс захопив своєю гравітацією, або ж вони утворилися з уламків, які були викинуті з планети внаслідок удару астероїда.

Космічний апарат MMX протягом 3 років проводитиме дослідження Деймоса і Фобоса, перебуваючи на орбіті навколо Марса. Перед тим як повернутися на Землю MMX здійснить посадку на Фобос і візьме зразки місцевої породи.

Місія Hera

У жовтні 2024 року Європейське космічне агентство має намір відправити до астероїда Дідім і його супутника Діморф космічний апарат Hera. Він повинен буде вивчити фізичні властивості цих астероїдів.

Астероїди Дідім і Діморф Фото: NASA

Діморф став знаменитим після того, як у нього врізався апарат NASA під назвою DART восени минулого року. Таким чином вчені перевірили технологію захисту Землі від небезпечних астероїдів за допомогою кінетичного удару. DART врізався в Діморф із такою силою, що астероїд змінив свою орбіту, за якою він обертається навколо Дідіма.

Як уже писав Фокус, новий унікальний ракетний двигун NASA, призначений для польотів на Марс, пройшов успішне випробування. Новий ракетний двигун був створений за допомогою 3D-друку.