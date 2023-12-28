Некроманти науки: вчені вивчають "зомбі-віруси" і планують воскрешати вимерлих тварин

Сучасна наука щодня просувається в царині продовження нашого життя, але існує галузь науки, яка вирішила не просто гнатися за довголіттям, а буквально побороти смерть.

Нещодавно вчені занурилися в стародавні клітини, замкнені в льодах, щоб знайти революційні методи лікування і, можливо, повернути до життя давно зниклі види, такі як птах дронт. Йдеться не про відтворення сцени з фільму "Парк юрського періоду" про динозаврів, а про використання секретів стародавнього світу для вирішення сучасних проблем, пише New York Post.

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Суть цього дослідження полягає у витяганні та пожвавленні стародавніх клітин і вірусів, вік яких становить десятки тисяч років, із шарів вічної мерзлоти. Наприклад, Жан-Мішель Клавері та його команда відродили вірус віком 30 000 років, підкресливши потенціал і небезпеку таких стародавніх патогенів у нашому сучасному світі. У міру потепління і танення льодів ці так звані "зомбі-віруси" можуть з'явитися знову, являючи собою серйозну загрозу.

Але крім ризиків є і величезні плюси. Деякі дослідники вивчають ці стародавні біологічні матеріали, щоб відкрити нові антибіотики, що вкрай важливо в епоху, коли багато патогенних мікроорганізмів стали стійкими до наявних ліків. Вони вивчають генетичні матеріали давно вимерлих неандертальців і тварин, щоб знайти унікальні пептиди — невеликі білкові молекули, здатні боротися з сучасними бактеріями.

Більш амбітні компанії, такі як Colossal Biosciences, використовують передові технології секвенування ДНК і редагування генів, щоб розглянути можливість відродження таких істот, як дронт.

Дронт — нелітаючий птах, що мешкав на острові Маврикій в Індійському океані. Дронт вимер у XVII столітті через діяльність людини та інтродуковані види. Його було легко відрізнити завдяки своїй зовнішності з великим дзьобом і міцним тілом. Він залишається знаковим символом вимерлих і зникаючих тварин у дискусіях про збереження природи та екологічну обізнаність.

Порівнюючи генетичні матеріали і маніпулюючи клітинами близьких родичів, вчені прагнуть створити тварин, практично ідентичних вимерлим видам. Хоча ці істоти не будуть справжніми копіями, вони дають змогу поглянути на силу і потенціал біології, як інструменту воскресіння вимерлих видів.

Ця галузь перебуває на складному перехресті можливостей і етичних міркувань, обіцяючи прогрес у медицині та біорізноманітті, але водночас вимагаючи обережного підходу до відродження давно зниклих форм життя. Дослідники продовжують вивчати стародавнє життя, прокладаючи шлях до інновацій, які можуть змінити наше розуміння біології, історії та майбутнього життя на Землі.

Раніше Фокус писав про стародавній вірус, що прокинувся в нашому організмі і викликає рак мозку. Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин, але згідно з новим дослідженням, у нас є надія на ліки.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.