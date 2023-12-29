До нежитю й кашлю додалося дещо ще: у штаму коронавірусу з'явився незвичайний симптом

Несподіваний симптом з'явився в штаму коронавірусу JN.1, який почав поширюватися в грудні.

У нового штаму коронавірусу з'явилися несподівані симптоми, окрім уже звичного нежитю й болю в горлі, пише IFlScience.

Згідно з даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), новий штам COVID JN.1 швидко поширюється в грудні. Він став найпоширенішим штамом коронавірусу в США, а також фіксують випадки у Великій Британії, Китаї та Індії.

Поки що органи охорони здоров'я не впевнені, чи спричиняє штам JN.1 важчий перебіг хвороби. Поки що серйозність захворювання, мабуть, залежить від загального стану здоров'я людини та її імунітету.

Водночас є переконливі свідчення про те, що COVID JN.1 спричиняє дещо незвичні симптоми:

кежить (31,1% хворих);

кашель (22,9%);

головний біль (20,1%);

слабкість або втома (19,6%);

м'язовий біль (15,8%);

біль у горлі (13,2%);

проблеми зі сном (10,8%);

занепокоєння або тривога (10,5%).

Попри те, що більшість симптомів схожі на ті, які спостерігалися у хворих від самого початку пандемії, як-от кашель, нежить і біль у горлі, з'явилися й вельми неочікувані — проблеми зі сном і занепокоєння.

Також медики зазначають, що втрата смаку та нюху, які вважалися основною ознакою COVID, зараз становлять дуже маленький відсоток. Наприклад, у Великій Британії таких випадків близько 2-3%.

Раптове широке поширення JN.1 може вказувати на те, що або штам став заразнішим, або краще обходить нашу імунну систему. Хороша новина полягає в тому, що поки що немає підстав вважати, що штам агресивніший, ніж його попередники.

"Наразі немає жодних доказів того, що штам JN.1 становить підвищений ризик для громадської охорони здоров'я, якщо порівняти з іншими варіантами, які циркулюють", — ідеться в повідомленні CDC.

Нагадаємо, ВООЗ підвищила рівень небезпеки штаму COVID-19 Пірола. Попри поширеність вірусу, мала кількість важливих даних унеможливлює точне прогнозування розвитку заразного штаму та його небезпеки для людей.