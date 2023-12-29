Як снідати, коли пити каву та що робити із соєю: вчені поділилися корисними порадами

Ми щодня споживаємо величезний потік інформації про здорову їжу, включно з різними неперевіреними порадами. Але наука підібрала підтверджені дослідженнями рекомендації правильного харчування.

Навігація по світу харчування часто може здатися плаванням по морю нескінченних тенденцій і суперечливих порад. Однак серед цього мінливого розмаїття деякі дієтологічні істини витримали випробування часом і підкріплені великими науковими дослідженнями. Учені вирішили роз'яснити складний світ дієтичних рекомендацій і дати чіткі, засновані на фактах відомості, які допоможуть вам зробити свідомий вибір на користь свого здоров'я та благополуччя, пише The New York Times.

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Вибір харчування — це індивідуальний шлях, і те, що підходить одному, може не підійти всім. Кожен із наведених нижче пунктів — це лише шматочок великої головоломки збалансованого здорового способу життя. Учені виокремлюють такі продукти, дієти й стратегії, які підходять для початку нового року з міцним здоров'ям:

Середземноморська дієта — союзник здоров'я на все життя. Ця дієта — це не просто швидкоплинна популярна тенденція. Це добре вивчений план харчування, що рясніє фруктами, овочами, зерновими, горіхами й оливковою олією. Серед її переваг — зміцнення здоров'я серця, зниження ризику діабету, захист від деяких видів раку та зниження когнітивних здібностей.

Ця дієта — це не просто швидкоплинна популярна тенденція. Це добре вивчений план харчування, що рясніє фруктами, овочами, зерновими, горіхами й оливковою олією. Серед її переваг — зміцнення здоров'я серця, зниження ризику діабету, захист від деяких видів раку та зниження когнітивних здібностей. Кава — ранковий ритуал підзарядки. Пити каву натщесерце, як правило, безпечно. Хоча деякі люди можуть відчувати дискомфорт, немає жодних конкретних доказів того, що це шкодить шлунку. Регулярне вживання кави пов'язане з довголіттям і зниженням ризику серцево-судинних захворювань і діабету.

Пити каву натщесерце, як правило, безпечно. Хоча деякі люди можуть відчувати дискомфорт, немає жодних конкретних доказів того, що це шкодить шлунку. Регулярне вживання кави пов'язане з довголіттям і зниженням ризику серцево-судинних захворювань і діабету. Сніданок — важливий елемент початку дня. Перспектива пропустити сніданок може бути спокусливою, але збалансований ранковий прийом їжі корисний. Поєднання білка, клітковини та корисних жирів допоможе вам почати день, а також знизить ризик серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння.

Перспектива пропустити сніданок може бути спокусливою, але збалансований ранковий прийом їжі корисний. Поєднання білка, клітковини та корисних жирів допоможе вам почати день, а також знизить ризик серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння. Здоров'я кишечника — основа загального благополуччя. Здоровий кишечник сприяє загальному здоров'ю, допомагаючи уникнути таких неприємних відчуттів як здуття живота й закрепи. Дієта, багата на клітковину та різноманітні рослинні й ферментовані продукти, є ключем до зміцнення травної системи.

Здоровий кишечник сприяє загальному здоров'ю, допомагаючи уникнути таких неприємних відчуттів як здуття живота й закрепи. Дієта, багата на клітковину та різноманітні рослинні й ферментовані продукти, є ключем до зміцнення травної системи. Небезпека в протеїнових батончиках. Усупереч поширеній думці, багато протеїнових батончиків містять багато цукру і можуть бути не найздоровішим вибором. Якщо ви віддаєте перевагу цільним продуктам, таким як йогурт, горіхи, боби або яйця, це найкращий спосіб задовольнити ваші потреби в білку.

Усупереч поширеній думці, багато протеїнових батончиків містять багато цукру і можуть бути не найздоровішим вибором. Якщо ви віддаєте перевагу цільним продуктам, таким як йогурт, горіхи, боби або яйця, це найкращий спосіб задовольнити ваші потреби в білку. Темний шоколад: насолоджуйтеся ним у міру. Темний шоколад, хоча й смачний, містить свинець і кадмій, які у великих кількостях шкідливі. Обмеження споживання до 28 грам на день мінімізує ці ризики, дозволяючи вам насолоджуватися шоколадом без шкоди для здоров'я.

Темний шоколад, хоча й смачний, містить свинець і кадмій, які у великих кількостях шкідливі. Обмеження споживання до 28 грам на день мінімізує ці ризики, дозволяючи вам насолоджуватися шоколадом без шкоди для здоров'я. Фруктові та овочеві суміші: насичення поживними речовинами. Змішування фруктів і овочів не знижує їхньої поживної цінності. Це зручний спосіб насолодитися їхніми корисними властивостями, не підвищуючи рівень цукру в крові більше, ніж під час вживання їх цілком.

Змішування фруктів і овочів не знижує їхньої поживної цінності. Це зручний спосіб насолодитися їхніми корисними властивостями, не підвищуючи рівень цукру в крові більше, ніж під час вживання їх цілком. Сирний сир: джерело здоров'я організму. Колись сир був основним продуктом харчування і сьогодні він знову стає поживним і універсальним вибором багатьох людей. Він багатий на білок, кальцій та інші поживні речовини, що робить його чудовим доповненням як до солодких, так і до солоних страв.

Колись сир був основним продуктом харчування і сьогодні він знову стає поживним і універсальним вибором багатьох людей. Він багатий на білок, кальцій та інші поживні речовини, що робить його чудовим доповненням як до солодких, так і до солоних страв. Тофу: надійний захист серця. Тофу та соєві продукти, які колись підозрювали в негативному впливі на здоров'я, були позбавлені такої репутації. Сучасні дослідження показують, що вони справді можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Відокремити факти від вигадки в харчуванні буває непросто. Багато міфів продовжують існувати, викликаючи плутанину і занепокоєння з приводу вибору правильних продуктів. Експерти постійно працюють над тим, щоб розвінчати ці міфи і надати чіткі, засновані на фактах рекомендації щодо здорового харчування. Розуміючи та приймаючи ці науково обґрунтовані рекомендації, ви зможете впевнено та чітко орієнтуватися у світі харчування.

Раніше Фокус писав про ефект "дієти Марка Цукерберга" на наше тіло. Поки Марк Цукерберг потрапляє в заголовки газет завдяки своєму колосальному споживанню калорій, фахівці аналізують складний взаємозв'язок між харчуванням, фізичними вправами і складом тіла.

Також Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, вчені та дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.