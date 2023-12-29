Як снідати, коли пити каву та що робити із соєю: вчені поділилися корисними порадами

Ми щодня споживаємо величезний потік інформації про здорову їжу, включно з різними неперевіреними порадами. Але наука підібрала підтверджені дослідженнями рекомендації правильного харчування.

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Навігація по світу харчування часто може здатися плаванням по морю нескінченних тенденцій і суперечливих порад. Однак серед цього мінливого розмаїття деякі дієтологічні істини витримали випробування часом і підкріплені великими науковими дослідженнями. Учені вирішили роз'яснити складний світ дієтичних рекомендацій і дати чіткі, засновані на фактах відомості, які допоможуть вам зробити свідомий вибір на користь свого здоров'я та благополуччя, пише The New York Times.

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Вибір харчування — це індивідуальний шлях, і те, що підходить одному, може не підійти всім. Кожен із наведених нижче пунктів — це лише шматочок великої головоломки збалансованого здорового способу життя. Учені виокремлюють такі продукти, дієти й стратегії, які підходять для початку нового року з міцним здоров'ям:

Середземноморська дієта — союзник здоров'я на все життя. Ця дієта — це не просто швидкоплинна популярна тенденція. Це добре вивчений план харчування, що рясніє фруктами, овочами, зерновими, горіхами й оливковою олією. Серед її переваг — зміцнення здоров'я серця, зниження ризику діабету, захист від деяких видів раку та зниження когнітивних здібностей.

Ця дієта — це не просто швидкоплинна популярна тенденція. Це добре вивчений план харчування, що рясніє фруктами, овочами, зерновими, горіхами й оливковою олією. Серед її переваг — зміцнення здоров'я серця, зниження ризику діабету, захист від деяких видів раку та зниження когнітивних здібностей. Кава — ранковий ритуал підзарядки. Пити каву натщесерце, як правило, безпечно. Хоча деякі люди можуть відчувати дискомфорт, немає жодних конкретних доказів того, що це шкодить шлунку. Регулярне вживання кави пов'язане з довголіттям і зниженням ризику серцево-судинних захворювань і діабету.

Пити каву натщесерце, як правило, безпечно. Хоча деякі люди можуть відчувати дискомфорт, немає жодних конкретних доказів того, що це шкодить шлунку. Регулярне вживання кави пов'язане з довголіттям і зниженням ризику серцево-судинних захворювань і діабету. Сніданок — важливий елемент початку дня. Перспектива пропустити сніданок може бути спокусливою, але збалансований ранковий прийом їжі корисний. Поєднання білка, клітковини та корисних жирів допоможе вам почати день, а також знизить ризик серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння.

Перспектива пропустити сніданок може бути спокусливою, але збалансований ранковий прийом їжі корисний. Поєднання білка, клітковини та корисних жирів допоможе вам почати день, а також знизить ризик серцево-судинних захворювань, діабету й ожиріння. Здоров'я кишечника — основа загального благополуччя. Здоровий кишечник сприяє загальному здоров'ю, допомагаючи уникнути таких неприємних відчуттів як здуття живота й закрепи. Дієта, багата на клітковину та різноманітні рослинні й ферментовані продукти, є ключем до зміцнення травної системи.

Здоровий кишечник сприяє загальному здоров'ю, допомагаючи уникнути таких неприємних відчуттів як здуття живота й закрепи. Дієта, багата на клітковину та різноманітні рослинні й ферментовані продукти, є ключем до зміцнення травної системи. Небезпека в протеїнових батончиках. Усупереч поширеній думці, багато протеїнових батончиків містять багато цукру та можуть бути не найздоровішим вибором. Якщо ви віддаєте перевагу цільним продуктам, таким як йогурт, горіхи, боби або яйця, це найкращий спосіб задовольнити ваші потреби в білку.

Усупереч поширеній думці, багато протеїнових батончиків містять багато цукру та можуть бути не найздоровішим вибором. Якщо ви віддаєте перевагу цільним продуктам, таким як йогурт, горіхи, боби або яйця, це найкращий спосіб задовольнити ваші потреби в білку. Темний шоколад: насолоджуйтеся ним у міру. Темний шоколад, хоча й смачний, містить свинець і кадмій, які у великих кількостях шкідливі. Обмеження споживання до 28 грамів на день мінімізує ці ризики, дозволяючи вам насолоджуватися шоколадом без шкоди для здоров'я.

Темний шоколад, хоча й смачний, містить свинець і кадмій, які у великих кількостях шкідливі. Обмеження споживання до 28 грамів на день мінімізує ці ризики, дозволяючи вам насолоджуватися шоколадом без шкоди для здоров'я. Фруктові й овочеві суміші: насичення поживними речовинами. Змішування фруктів і овочів не знижує їхньої поживної цінності. Це зручний спосіб насолодитися їхніми корисними властивостями, не підвищуючи рівень цукру в крові більше, ніж під час вживання їх цілком.

Змішування фруктів і овочів не знижує їхньої поживної цінності. Це зручний спосіб насолодитися їхніми корисними властивостями, не підвищуючи рівень цукру в крові більше, ніж під час вживання їх цілком. Домашній сир: джерело здоров'я організму. Колись сир був основним продуктом харчування, і сьогодні він знову стає поживним і універсальним вибором багатьох людей. Він багатий на білок, кальцій та інші поживні речовини, що робить його чудовим доповненням як до солодких, так і до солоних страв.

Колись сир був основним продуктом харчування, і сьогодні він знову стає поживним і універсальним вибором багатьох людей. Він багатий на білок, кальцій та інші поживні речовини, що робить його чудовим доповненням як до солодких, так і до солоних страв. Тофу: надійний захист серця. Тофу та соєві продукти, які колись підозрювали в негативному впливі на здоров'я, були позбавлені такої репутації. Сучасні дослідження показують, що вони справді можуть знизити ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Відокремити факти від вигадки в харчуванні буває непросто. Багато міфів продовжують існувати, викликаючи плутанину та занепокоєння щодо вибору правильних продуктів. Експерти постійно працюють над тим, щоб розвінчати ці міфи та надати чіткі, засновані на фактах рекомендації щодо здорового харчування. Розуміючи та приймаючи ці науково обґрунтовані рекомендації, ви зможете впевнено та чітко орієнтуватися у світі харчування.

Раніше Фокус писав про ефект "дієти Марка Цукерберга" на наше тіло. Поки Марк Цукерберг потрапляє в заголовки газет завдяки своєму колосальному споживанню калорій, фахівці аналізують складний взаємозв'язок між харчуванням, фізичними вправами та складом тіла.

Також Фокус писав про 8 овочів, які зміцнять здоров'я і допоможуть скинути вагу. Багато людей буквально живуть на вагах, забуваючи про життєво важливий баланс вуглеводів в організмі. На щастя, учені й дієтологи поспішають нагадати найкращих кандидатів для здорового схуднення.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.