Відкриють у 8113 році: що запечатано в першій у світі сучасній капсулі часу

Склеп цивілізації запечатали 83 роки тому. Його не відкриють до 8113 року нашої ери.

У 1936 році доктор Торнвелл Джейкобс, глибоко занурений у вивчення Стародавнього Єгипту, помітив тривожну прогалину в нашому розумінні минулих цивілізацій. Він зрозумів, що багато з того, що ми знаємо про стародавні культури, зокрема про Єгипет, отримано з небагатьох джерел, таких як піраміди і кілька табличок з написами з давньої Ассирії. Усвідомлення цього стало поштовхом до інноваційної ідеї — створення капсули часу, пише IFLScience.

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Керуючись почуттям обов'язку зберегти наш спосіб життя для майбутніх поколінь, доктор Джейкобс розробив концепцію і створив те, що стало першою у світі сучасною капсулою часу. Розташована в залі Фібі Герст в Університеті Оглеторпа в Джорджії, ця унікальна кімната призначалася для зберігання вичерпних записів про життя і знання за останні 6 000 років.

Цей "Склеп цивілізації", як його називали, був не просто сховищем стародавніх артефактів. Його задумали як своєрідну гробницю псевдофараона і ретельно облаштували, щоб репрезентувати епоху 1930-х років.

Усередині можна знайти записи популярного музиканта Арті Шоу, фільми про події 1898 року і навіть 100 книг на мікрофільмах. Серед повсякденних речей маленька модель Дональда Дака, але тут не залишили коштовностей, таких як золото чи ювелірні вироби.

До цього асортименту додавали детальну "книга записів" з описом кожного предмета та його значення, призначена для майбутніх першовідкривачів — чи то людей, чи, можливо, еволюційно розвинених форм розумних істот.

Однак важливо визнати, що вибір предметів доктором Джейкобсом відображав упередження його часу, надаючи дещо викривлене уявлення про Америку 1930-х років, а не абсолютно точну картину.

Одним з цікавих теорій доктора Джейкобса було його передбачення потенційного мовного бар'єра між часом запечатування і майбутнім відкриттям капсули. Щоб подолати цей бар'єр, він розробив "мовний інтегратор" — пристрій з ручним керуванням, який показував зображення та англійські назви об'єктів, одночасно озвучуючи ці назви на фонографі.

Призначивши для відкриття музею віддалену дату 8113 р. н. е., доктор Джейкобс прагнув, щоб ця знаменна подія відбулася рівно на півдорозі між часом запечатування і стародавніх єгиптян, що збігалося з історичною віхою в єгипетському календарі.

Попри оптимізм щодо збереження людської цивілізації, контекст тієї епохи, затьмарений початком Другої світової війни, спонукав доктора Джейкобса залишити в крипті пронизливу ноту, що визнає непевну долю нашого світу.

"Світ займається тим, що ховає нашу цивілізацію назавжди, а тут, у цьому склепі, ми залишаємо її вам", — сказав Джейкобс.

Відкриття цієї капсули часу в далекому майбутньому обіцяє скарбницю знань про життя в минулому. Водночас це також показує складність збереження знань протягом тисячоліть, долаючи бар'єри мовної та культурної еволюції.

Спадщина Склепу цивілізації слугує свідченням нашого прагнення зберегти і передати нашу спадщину далеким нащадкам, сприяючи наведенню мосту між нашим сьогоденням і далеким майбутнім, попри невизначеності, що чекають на нас попереду.

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