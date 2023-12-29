Квитки в перший ряд. Апарат OSIRIS-REx все ж вирушить подивитися на Бога хаосу

У NASA остаточно вирішили відправити апарат до астероїда Апофіс, щоб спостерігати за його прольотом поруч із Землею.

У NASA ухвалили остаточне рішення щодо апарату OSIRIS-REx, який раніше взяв зразки ґрунту з астероїда Бенну. Тепер його відправлять до астероїда (99942) Апофіс, який незабаром пролетить поруч із Землею, пише IFLScience.

Через потенційну загрозу для Землі, астероїд отримав ім'я на честь єгипетського божества, який в образі змія уособлював собою морок, зло і хаос. Такий вибір імені, здебільшого, був обумовлений ранніми дослідженнями, які передбачили зіткнення Апофіса із Землею. Але пізніші роботи дозволили виключити падіння астероїда в наступному столітті.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Астероїд не надто великий, щоб стати другим "вбивцею динозаврів", який спричинив масове вимирання на планеті, але навряд чи хтось захоче перебувати на континенті, куди впаде космічний камінь.

Станція OSIRIS-REx вестиме спостереження за Апофісом, коли астероїд пролетить лише за 32 тис. км від Землі. Наприклад, геостаціонарні супутники обертаються навколо нашої планети набагато вище.

Вважається, що астероїди такого розміру проходять настільки близько до Землі тільки один раз на 7,5 тис. років. Сильна гравітація Землі може викликати деякі ефекти на поверхні Апофіса.

"OSIRIS-APEX (нова назва місії, — ред.) займеться вивченням Апофіса під час його близького прольоту, що дасть нам змогу побачити, як його поверхня змінюється під дією гравітації Землі", — каже доктор Емі Саймон із Центру космічних польотів ім. Годдарда NASA.

Такий близький проліт поруч із Землею, може змінити період за який Апофіс робить оберт навколо своєї осі. Зараз він становить близько 30 земних годин. У NASA також вважають, що земна гравітація також могла б викликати землетрус на астероїді, під час якого можуть оголитися глибші його частини.

"Рекордне зближення — це чудовий природний експеримент. Він допоможе нам зрозуміти, як уламки в ранній Сонячній системі врешті-решт перетворилися на планети", — говорить доктор Дені Мендоса Делла Джустіна, головний дослідник OSIRIS-APEX в Університеті Арізони в Тусоні.

Крім цього, Апофіс належить до астероїдів S-типу, а це означає, що в його нутрощах багато кремнію. Вченим відомо, що більшість небезпечних для Землі астероїдів належать саме до вищезазначеного типу. Водночас, астероїди Бенну і Рюгу — вуглецеві.

Тому відповідні механізми захисту мають відрізнятися залежно від типу астероїда.

OSIRIS-APEX знадобиться шість прольотів навколо Сонця і три прольоти навколо Землі, щоб вийти на правильну орбіту. Таким чином, апарат прибуде на місце з найкращим оглядом тільки у квітні 2029 року, незадовго до прольоту Апофіса, який відбудеться 13 квітня.

Після апарат продовжить спостереження за астероїдом ще протягом наступних 18 місяців.

Нагадаємо, вчені розповіли, що під час зіткнення Апофіса із Землею вивільнилося б 1717 мегатонн енергії, що в 30 разів більше, ніж після випробування 1961 року найпотужнішої у світі радянської термоядерної бомби (бомба АН602, або "Цар-бомба").