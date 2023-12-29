Пінгвін розміром із горилу та оса, що розриває жертву зсередини: учені відкрили 815 нових видів

Дослідники Музею природної історії підбили підсумки року, що минає, — їм пощастило відкрити сотні нових видів, деякі з них лякають.

2023 рік став переломним для планети: людство зіткнулося з кліматичним колапсом, а сам рік вчені визнали найспекотнішим в історії. Як і більшість людей у світі, вчені також намагаються підбити підсумки року: Музей природної історії повідомив про те, що цього року їм вдалося відкрити 815 нових видів, причому деякі з них вельми здивували вчених, пише Daily Mail.

У своєму звіті співробітники музею трохи розповіли про найдивовижніші екземпляри. Наприклад, цього року вченим вдалося виявити "жахливу осу", яка вилуплюється всередині комахи, а потім пробиває собі шлях "на волю", поїдаючи носія зсередини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Не менш дивовижним екземпляром став гігантський пінгвін — його визнали найбільшим, з усіх, що коли-небудь існували на планеті. Крім того, вчені виявили грізного панцирного динозавра і новий вид метеликів в Ілінгу, який насправді є рідним для Західної Австралії.

Ця "жахлива" оса, що отримала назву Dalek nationali, була одним із 815 нових видів Фото: Natural History Museum

Представники Музею природної історії підрахували, скільки нових видів їм вдається описувати щороку і дійшли висновку, що нинішній рік став рекордним. Автори дослідження зазначають, що найдивовижнішим відкриттям виявилися 14 видів ос, які отримали групову назву "Дальок" на честь лиходіїв із "Доктора хто".

Експерт музею, доктор Гевін Броуд розповів, що оси розмножуються, відкладаючи свої личинки в комах (тлю). Коли оси нарешті вилуплюються всередині комахи, вони буквально проробляють собі дорогу зсередини, прогризаючи носія. До слова, експерти також зазначають, що торік вченим вдалося відкрити 351 новий вид, причому більшість з описаних склали оси — 85 нових видів.

Не менш цікавим відкриттям цього року став пінгвін Kumimanu fordycei, вага якого склала 150 кг — його офіційно визнали найбільшим пінгвіном на Землі. Автори дослідження виявили, що ця дивовижна істота блукала морями та пляжами Нової Зеландії понад 50 мільйонів років тому, а її розміри втричі перевищували розміри сучасного імператорського пінгвіна.

Загалом, за словами дослідників, у 2023 році їм вдалося описати 619 нових видів ос, причому розмір найменшої з них становив лише близько 2 міліметрів. Також вчені відкрили 58 нових видів жуків, 24 нових види жаб, причому 20 з них виявилися крихітними видами, що живуть на Мадагаскарі.

Музей природної історії також виявив новий тип броньованого динозавра Фото: Natural History Museum

Також ученим вдалося відшукати скам'янілості невідомого раніше науці динозавра з шипованою бронею. Також було виявлено найраніший з коли-небудь виявлених хвороботворних грибів, що заражає коріння рослин віком 400 мільйонів років, який був названий Potteromyces asteroxylicola

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили 7 нових видів комах, схожих на "живі листочки".