Найближча до Землі планета поза Сонячною системою приберегла сюрприз: вона придатна для життя

Учені вважають, що планета Проксима Центавра b є одним із багатьох прилеглих світів, які можуть бути населеними.

Автори дослідження, опублікованого у виданні Astrophysical Journal, провели нове вивчення планет розміром із Землю, які розташовані найближче до нас. Учені дійшли висновку, що 17 із цих планет найімовірніше схожі на супутник Юпітера Європа або супутник Сатурна Енцелад. Тобто це не звичайні кам'янисті світи, якими їх вважають, а вкриті крижаною оболонкою планети з океанами з рідкої води під цією оболонкою. У цих океанах може існувати життя і ознаки його існування можна виявити, аналізуючи гейзери, які вилітають у космос з-під поверхні планет, пише IFLScience.

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Вважається, що позаземне життя може процвітати на планетах розміром із Землю, які перебувають у населеній зоні своєї зірки. У цьому випадку є умови для того, щоб на поверхні планети могла перебувати вода в рідкому вигляді. Вода необхідна для появи всього життя, яке ми знаємо, і майже для будь-якого життя, яке ми можемо собі уявити.

Хоча супутники Енцелад і Європа перебувають поза зоною населеності Сонця, в їхніх підземних океанах, що ховаються під крижаною оболонкою, як вважають учені, може бути життя. З іншого боку, багато планет, які знаходяться на такій самій відстані від своїх зірок, також можуть мати внутрішні океани. І вчені провели дослідження 17 таких світів, які розташовані найближче до Землі.

Вчені вважають, що ці планети можуть мати оболонку з льоду, але внутрішнє тепло приливні сили їхніх рідних зірок дають змогу існувати підземним океанам з рідкої води. Завдяки сильному внутрішньому нагріванню, на всіх цих планетах можуть відбуватися кріовулканічні виверження у вигляді гейзерів, що виходять у космос із тріщин крижаного панцира.

Гейзери на Енцеладі. Завдяки сильному внутрішньому нагріванню, на всіх цих планетах можуть відбуватися кріовулканічні виверження у вигляді гейзерів, що виходять у космос із тріщин крижаного панцира Фото: NASA

Найбільший інтерес для дослідників становить найближча до Землі планета поза Сонячною системою під назвою Проксима Центавра b, яка за розмірами схожа на Землю. Минулі дослідження засвідчили, що ця планета перебуває в населеній зоні своєї зірки, але життя, найімовірніше, тут не може існувати через те, що потужне випромінювання зірки Проксима Центавра знищило атмосферу планети. У цьому випадку, навіть якби там були океани, то вони всі б випарувалися.

Але автори нового дослідження вважають, що планета Проксима Центавра b, як і інші 16 світів, набагато холодніша, ніж передбачалося раніше. Тому навіть за відсутності атмосфери крижана оболонка планети може захистити підземний океан.

Автори нового дослідження вважають, що планета Проксима Центавра b, як і інші 16 світів, набагато холодніша, ніж передбачалося раніше. Тому навіть за відсутності атмосфери крижана оболонка планети може захистити підземний океан Фото: NASA

Якщо деякі планети з вибірки мають дуже товстий крижаний покрив, то на Проксима Центавра b його товщина може становити приблизно 60 метрів. Це набагато менше, ніж товщина крижаного панцира Європи (приблизно 20 км). У цьому випадку гейзери з-під поверхні зможуть вириватися з великою силою і мати великий розмір.

Ще одна планета, яку вивчили вчені, яку вчені також вважають хорошим місцем для пошуку позаземного життя, називається LHS 1140b. Товщина крижаного панцира там становить приблизно 2 км, як вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що гейзери на цих планетах можуть вириватися зі швидкістю, яка в сотні разів перевищує швидкість подібних явищ на Енцеладі. У цих гейзерах можна виявити ознаки існування позаземного життя і сучасні телескопи можуть це зробити.

Як уже писав Фокус, NASA показало один день марсохода Curiosity на Марсі за 10 секунд. Завдяки новому відеоролику можна побачити, які зміни протягом дня відбуваються на позаземному ландшафті.