Японська ракета-носій H3 вибухнула під час запуску: призначено нову дату для старту (відео)

Другий політ ракети-носія H3 відбудеться в лютому 2024 року, після того як дебютний запуск закінчився катастрофою.

Новітня ракета-носій Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою H3 вибухнула під час першого польоту в космос у березні цього року. Тепер же стало відомо, що другий запуск у космос відбудеться 14 лютого 2024 року з космодрому Танегасіма в Японії, пише Space.

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Ракета-носій H3 була створена компанією Mitsubishi Heavy Industries. Але 7 березня цього року під час першого випробувального польоту в космос вона вибухнула.

Хоча ракета успішно стартувала і завершила відділення ступенів, приблизно через сім хвилин польоту було помічено, що швидкість ракети падає. Оператори також не змогли підтвердити запуск двигуна другого ступеня. Незабаром після цього ракеті було надіслано команду на самознищення. Унаслідок вибуху було знищено також супутник для спостереження за Землею під назвою ALOS-3, також відомий як DAICHI-3.

Ні JAXA, ні Mitsubishi Heavy Industries не розкрили подробиць того, що стало причиною катастрофи, хоча було проведено ретельне розслідування інциденту.

Тепер же стало відомо, що в JAXA ухвалили рішення здійснити другий запуск ракети-носія H3, який має відбутися 14 лютого 2024 року. На борту ракети буде розміщено льотний демонстраційний модуль під назвою Vehicle Evaluation Payload-4 і два супутники — CE-SAT-IE і TIRSAT.

Висота ракети H3 може варіюватися в межах від 57 до 63 метрів залежно від конфігурації. Ця ракета може доставити понад 4 тонни корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту заввишки 500 км, а 6,5 тонни корисного навантаження — на геостаціонарну перехідну орбіту.

У JAXA ухвалили рішення здійснити другий запуск ракети-носія H3, який має відбутися 14 лютого 2024 року Фото: JAXA

Перший невдалий запуск ракети H3 вплинув на старт іншої японської ракети під назвою H-2A. Річ у тім, що обидві ракети використовують однаковий другий ступінь, а тому запуск H-2A в космос відклали на час розслідування катастрофи з травня на вересень цього року.

Але старт ракети-носія H-2A, який відбувся 6 вересня, пройшов без проблем. У результаті в космос було виведено рентгенівський телескоп XRISM і посадковий апарат SLIM, призначений для дослідження Місяця.

Якщо телескоп XRISM зараз уже обертається навколо Землі, то SLIM поки що обертається навколо Місяця, куди він дістався 25 грудня. Якщо все піде за планом, то посадковий апарат має приземлитися на поверхні Місяця 19 січня 2024 року.

Як уже писав Фокус, SLIM уже надіслав на Землю свої перші фотографії покритої кратерами поверхні супутника Землі.

Якщо посадка SLIM пройде успішно, то Японія приєднається до таких країн, як США, Китай, Індія і колишній СРСР, у плані того, що вона буде п'ятою країною світу, яка здійснила успішну посадку свого апарату на Місяці.

Також Фокус писав про те, що найближча до Землі планета поза Сонячною системою приберегла сюрприз. Вчені вважають, що вона придатна для життя. Планета Проксима Центавра b є одним із багатьох прилеглих світів, які можуть бути населеними.