Супергерої в океані: акула вперше заново відростила спинний плавник (фото)

Дослідники вперше в історії описали процес регенерації спинного плавця у шовковистої акули — раніше нічого подібного вчені не фіксували.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети та став домівкою для величезної кількості морських істот. Морські мешканці стикаються з безліччю загроз, які здатні завдати їм шкоди й травмувати окремі ділянки тіла, пише IFLScience.

Науковці зазначають, що морські тварини нерідко можуть стати жертвами хижаків, які раз у раз намагаються відірвати від них шматок, можуть травмуватися під час парування, а ті, хто мешкає в прибережних водах, нерідко зазнають травм унаслідок зіткнення з суднами. У новому дослідженні вчені виявили, що деякі мешканці підводного світу володіють "суперсилою", якої раніше вчені не помічали: у шовковистих акул уперше помітили випадок регенерації плавників після трагічної події.

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Шовкові акули (Carcharhinus falciformis) є витонченими хижаками океану, що досягають у довжину близько 3,5 метра. Науковці зазначають, раніше представники цього виду були одними з найпоширеніших в океані, проте тепер чисельність їхніх популяцій значно скоротилася — хижаки зазнають винищення через цінність їхніх плавників на ринку.

Судячи з фотографій, плавник акули зажив до 87% від свого початкового розміру Фото: John Moore

У новому дослідженні підводному фотографу і дайверу вдалося зробити дивовижні знімки шовковистої акули з травмованим спинним плавцем. Зазначимо, що акула була дорослим самцем, а фотографії були додатково вивчені морським біологом Челсі Блек, яка згодом і стала автором нового дослідження.

Під час дослідження вчені змогли ідентифікувати самця шовковистої акули, оскільки йому було присвоєно бирку з унікальним номером. У результаті вчені вивчили фото з різницею в рік і виявили щось дивовижне — спинний акулячий плавник регенерував.

Зазначимо, що акулу вперше помітили 2022 року, а потім її більше не бачили в тутешніх водах: учені припустили, що самець залишив район Юпітера у Флориді в рамках щорічної міграції. Усе змінилося в нинішньому році, коли самець знову з'явився в цей самий район, але на подив учених — його плавець мав зовсім інший вигляд.

Шовковиста акула з плавником, що регенерував, майже рік потому Фото: John Moore

Дослідники ще раз вивчили фото, щоб ідентифікувати акулу, і виявили, що помилки немає — самцю шовковистої акули справді вдалося відновити тканини пошкодженого плавця. Відомо, що у 2022 році акула втратила 20,8% спинного плавця, а через 332 дні швидкість загоєння її травми склала 87% від початкового розміру.

Зазначимо, що ці виняткові здібності до загоєння ран раніше спостерігалися і в інших видів акул, наприклад:

китової акули;

рифових скатів манта;

сірих акул-няньок;

лимонної акули.

Автори дослідження вважають, що через 42 дні після останнього спостереження самця шовковистої акули, його рана повинна була повністю затягнутися. Це відповідає очікуваним показникам загоєння ран, які спостерігаються в інших видів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що зробили вирішальне відкриття: регенерація кінцівок людини можлива.