Недоторкані поховання мая: археологи знайшли останки в таємній печері (фото)

Мексиканські археологи знайшли недоторкані поховання посткласичного періоду мая у Тулумі. Це археологічний комплекс у штаті Кінтана-Роо, на сході півострова Юкатан.

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили відкриття в археологічному комплексі Тулум, штат Кінтана-Роо, Мексика. Вони натрапили на приховану поховальну камеру мая, заховану в печері під комплексом, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця несподівана знахідка сталася під час робіт із розчищення нової стежки для відвідувачів, розташованої між двома храмами. Масивна скеля закривала вхід до прихованої печери всередині міста мая. Коли археологи усунули цю перешкоду, вони виявили скелетні рештки кількох людей.

Виявилося, що скеля, яка запечатує печеру, буквально роздвоїла скелет людини. Нижню частину тіла знайшли зовні, а верхню — всередині. Це свідчить про те, що людина могла потрапити в пастку, намагаючись отримати доступ до прихованої камери, що додає знахідці ще більшої загадковості.

Масивна скеля закривала вхід до прихованої печери всередині міста мая Фото: INAH

Усередині тісної печери, яка має лише пів метра заввишки, археологи знайшли вісім чудово збережених поховань дорослих. Прохолодне сухе середовище відіграло вирішальну роль у збереженні останків недоторканими. Наразі всі матеріали проходять подальше вивчення в Центрі INAH в Кінтана-Роо під керівництвом завідувача кафедри фізичної антропології Аллана Ортеги Муньйоса (Allan Ortega Muñoz).

Під час дослідження в печері фахівці виявили дві невеликі камери, кожна з яких не перевищує 3 метри в довжину і 2 метри в ширину, із середньою висотою 50 сантиметрів. Крім того, зафіксовано різноманітні скелетні рештки тварин, пов'язані з похованнями, включаючи домашніх собак, мишей, опосумів, оленів, кажанів, черепах, акул та інших. Деякі кістки оброблені як артефакти, такі як пробійники та голки, що відображають культурні практики цієї місцевості.

Керамічна "molcajete" (чаша для розмелювання), знайдена в одному з поховань, дозволила уточнити часовий проміжок до пізнього посткласичного періоду (1200-1550 рр. н. е.). У трьох похованнях знайдено невеликі декоровані ступки, які пройшли реставрацію для збереження.

Умови всередині печери були складними, з маленькими входами, низькими стелями і відсутністю природного освітлення, що робило процес розкопок складним для археологів. Попри ці перешкоди, команда планує провести тривимірне сканування місцевості, що дозволить як дослідникам, так і широкій громадськості вивчати матеріали та рештки в їхньому первісному контексті.

Це відкриття не лише дає уявлення про поховальні практики мая, але й порушує питання про обставини, що оточували людей, знайдених у цій прихованій поховальній камері. В міру того, як дослідники заглиблюватимуться у дослідження, ми зможемо розкрити більше таємниць цієї давньої цивілізації, пропонуючи унікальне вікно в нашу спільну історію людства.

Раніше Фокус писав, що вчені вперше дослідили таємничий 405-кілометровий "Великий монгольський мур".

А також ми розповідали, чому Геродот не помилявся. Вчені виявили, що скіфи робили сагайдаки з людської шкіри.