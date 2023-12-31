Емпірично достовірний доказ чи "бог білих плям": пошуки життя після смерті

Хоча близькосмертні враження є поширеним явищем, наука не може дати чіткої відповіді, що це таке. Серед вчених є як і скептики, так і ті, хто вважає ці явища доказом життя після смерті.

У незліченній кількості фільмів ми бачили таємничі сцени, де герой стикається з передсмертним досвідом, оточений білим світлом і зустрічається з померлими близькими. Дивно, але ці близькосмертні враження (NDE) — не просто вигадка; вони зустрічаються частіше, ніж ви можете собі уявити: близько 9 мільйонів американців стверджують, що вони були у них, пише Get Big Think.

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Наукові дослідження, такі як робота голландського кардіолога Піма ван Ломмеля, підкреслюють, що NDE є автентичним досвідом. Їх не можна пояснити уявою, страхом смерті, галюцинаціями, наркотиками чи нестачею кисню.

Одне з ключових відкриттів полягає в тому, що NDE часто відбуваються через кілька хвилин після зупинки серця пацієнта в критичному стані, кидаючи виклик загальноприйнятій думці про те, що такі переживання є результатом нормальних процесів у мозку.

Цікавим є аспект пам'яті. Дослідження Університету Падови показують, що спогади NDE більше нагадують реальні спогади, ніж уявні. Це ставить під сумнів уявлення про те, що NDE є просто вигадкою вмираючого мозку. Ще більше інтригує те, що деякі люди згадують події, які сталися, коли вони були без свідомості, події, про які вони не могли знати.

Єнс Амберс, шведський філософ, звертає увагу на ще один дивовижний аспект: NDE може трапитися з будь-ким, незалежно від його переконань. Проте ті, хто переживає NDE, часто виходять з нього із сильною вірою в потойбічне життя. Від 76 до 100 відсотків тих, хто переживає NDE, в кінцевому підсумку переконуються в тому, що потойбічне життя існує.

Амберс вважає, що цей досвід є "емпірично достовірним" доказом існування Бога, богів і потойбічного життя.

Використання NDE як доказу існування потойбічного життя може бути схожим на "бога білих плям", коли прогалини в нашому розумінні заповнюються надприродними поясненнями. Наше сучасне розуміння мозку має прогалини, але чи є це підставою для того, щоб відносити NDE до надприродного?

Значною проблемою в дослідженнях NDE є залежність від самозвітів. Цей досвід є суб'єктивним, і без об'єктивних інструментів для його підтвердження є місце для скептицизму. Зрештою, на особисті розповіді можуть впливати культурні особливості та переконання.

До того ж, хоча значна кількість людей повідомляє про NDE, надзвичайна природа тверджень, як і потойбічне життя, вимагає настільки ж надзвичайних доказів. На думку спадає принцип Карла Сагана "екстраординарні твердження вимагають екстраординарних доказів". Заяви про спостереження НЛО та привидів також рясніють, але хіба широке розповсюдження повідомлень прирівнюється до істини?

NDE — це захоплива сфера наукових досліджень. Вони змушують нас зіткнутися з таємничою природою людського мозку, а також кидають виклик нашим упередженим уявленням про свідомість. Хоча вони не можуть остаточно довести існування потойбічного життя, вони, безумовно, відкривають двері до нових питань і можливостей, нагадуючи нам, що складність нашого розуму — це головоломка, яку ми тільки починаємо розгадувати.

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