Набратися сил на початку нового року: 10 продуктів харчування, що ефективно зміцнюють організм

Наш святковий стіл і щоденний раціон містять велике розмаїття продуктів, але дієтологи підготували список продуктів, які найкраще підійдуть для зміцнення здоров'я в прийдешньому році.

Прагнучи зміцнити здоров'я людей, дієтологи радять звернути увагу на те, що ми додаємо у свої тарілки, а не на те, що прибираємо з них. Ідеться не про якийсь один суперпродукт, а про розмаїття багатої поживними речовинами їжі, що може зміцнити здоров'я та життєві сили. Ось спрощене керівництво щодо деяких продуктів, багатих на поживні речовини, та їхніх переваг, які ви можете включити до свого щоденного раціону, пише Eat This, Not That.

Здоровий спосіб життя не обов'язково означає радикальні зміни або відмову від усіх улюблених продуктів. Натомість потрібно вносити у свій раціон невеликі доповнення, які принесуть із собою багато поживних речовин, каже експертка із сімейного харчування та дитячого спортивного харчування Сара Пфлюградт. Наступні десять продуктів мають високий вміст поживних речовин, рекомендованих дієтологами, які можуть зміцнити ваше здоров'я і самопочуття:

Квасоля. Скромна, але могутня їжа, квасоля багата на білок, клітковину, залізо, магній і фолат. Додавання квасолі в раціон може поліпшити контроль рівня глюкози і знизити рівень холестерину, що істотно вплине на ваш загальний стан здоров'я. Овес. Овес — універсальний і поживний злак, багатий на розчинну клітковину. Ця клітковина допомагає знизити рівень холестерину і стабілізувати рівень цукру в крові, сприяючи здоров'ю серця. Будь то гаряча вівсянка або випічка, овес — просте, але дієве доповнення до вашого раціону. Горіхи. Горіхи — це маленькі скарбниці поживних речовин, що містять збалансоване поєднання клітковини, рослинного білка і незамінних жирів. Попри свою калорійність, вони також пов'язані зі зменшенням ожиріння і набору ваги з плином часу. Морська капуста. Не варто недооцінювати силу цього морського овоча. Морська капуста багата на вітаміни, мінерали, білок і антиоксиданти, пропонуючи цілу низку корисних властивостей у низькокалорійній упаковці. Ягоди. Ягоди містять багато клітковини, вітаміну С і антиоксидантів. Їх регулярне вживання може зміцнити імунітет, знизити рівень тривожності та навіть поліпшити настрій і когнітивні функції. Кейл. Ця листова зелень завоювала серця багатьох, тому що вона багата поживними речовинами, які знижують ризик деменції та підтримують загальне здоров'я мозку. Жирна риба. Такі продукти, як лосось і тунець, багаті на омега-3 жирні кислоти, які є вкрай важливими для здоров'я серця, роботи мозку і зниження ризику хронічних захворювань. Жеруха звичайна. Ні, це не те, що нападає на нас ночами, змушуючи непомітно пробиратися до холодильника. Менш відома листова зелень, жеруха звичайна, також відома як водяний крес, сповнена сполук, які можуть мати протиракові властивості. Її перцевий смак — чудове доповнення до різних страв. Йогурт. Йогурт, особливо з низьким вмістом цукру та білка, може поліпшити стан кишківника, знизити ризик деяких видів раку та поліпшити загальне самопочуття. Вода. Часто про неї забувають або не замислюються, але вода дуже важлива для підтримки загального здоров'я. Вона допомагає регулювати температуру, виводити шлаки та підтримувати нормальне функціонування систем організму.

Хоча жоден з перерахованих продуктів не є "чарівною паличкою оздоровлення", включення в раціон різноманітної їжі з високим вмістом поживних речовин може призвести до помітного поліпшення вашого самопочуття. Кожен із цих продуктів має унікальний набір переваг, від здоров'я серця до ясності розуму, що робить їх гідним доповненням до харчування.

