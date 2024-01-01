Моторошний звук у череві океану спантеличив учених: десятиліттями він залишався нерозгаданим (відео)

Дослідникам знадобилися десятки років, щоб нарешті розгадати цю таємницю та зрозуміти, що стало причиною виникнення неймовірного шуму.

У 1997 році під товщею води пролунав неймовірний шум, що струснув надра Світового океану. Вчені зафіксували наднизькочастотний звук, що нагадує ковзний "ляп", але так і не змогли зрозуміти його природи. Роками він залишався найгучнішим непізнаним шумом, будь-коли зареєстрованим під водою, пише Science Alert.

Десятиліттями вчені намагалися розгадати природу цього шуму, але відповідь постійно вислизала. Утім, у дослідників з'явилося безліч теорій про те, звідки з'явився моторошний звук в океані. Деякі експерти припустили, що шум міг бути викликаний підводними навчаннями або корабельними двигунами. Деякі навіть припускали, що шум в океані був створений невідомою науці глибоководною істотою.

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Дослідники дали назву цьому загадковому шуму, прозвали його Блуп і продовжили дослідження. Відомо, що непізнаний шум мав хвилясту частоту, що злегка нагадує пісні китів, і його зафіксували два масиви гідрофонів, які перебувають на відстані щонайменше 5000 кілометрів.

Учені використовували ці дані, щоб розгадати природу звуку. По-перше, щоб подорожувати на таку велику відстань, непізнаний шум мав бути дуже гучним — навіть занадто гучним, щоб його могла створити будь-яка жива істота на планеті. По-друге, попри те, що звук під час відтворення звучав як "ляп", уповільнений запис показав, що насправді він більше нагадував гуркіт грому. В результаті вчені відмовилися від ідеї, що загадковий шум в океані міг бути відтворений глибоководною твариною.

Під час дослідження вчені з Національного агентства з дослідження океану й атмосфери США (NOAA) використовували місце розташування гідрофонів і змогли звузити зону "народження" Блупа — десь біля південного узбережжя Чилі в Тихому океані. Протягом наступних десятиліть учені розгорнули безліч гідрофонів ближче до Антарктиди й мимоволі наблизилися до розгадки виникнення дивного звуку. Зрештою їм усе ж вдалося розгадати цю загадку: дослідники NOAA дійшли висновку, що шум, який струсонув черево земного океану, насправді виявився продуктом льодотрясіння: Блуп виник, коли айсберг тріснув і відколовся від антарктичного льодовика.

Зазначимо, що ще 2001 року океанограф NOAA Кріс Фокс припустив, що непізнаний звук в океані, ймовірно, є звуком відколу одного з гігантських шматків льоду в Антарктиді. Тепер учені підтвердили, що він мав рацію. Із розвитком технологій дослідники використовували дедалі потужніші та чутливіші гідрофони, які допомогли зафіксувати інші звуки, подібні до шуму Блупа, які видають крижані землетруси.

Попри те, що вченим вдалося розгадати цю таємницю, вони зазначають, що багато інших підводних записів досі залишаються загадкою. Однак за допомогою нових гідрофонів ученим іноді вдається знайти розгадку, наприклад, раніше дослідники визначили, що звуки "Джулія", "Уповільнення" та "Потяг" можна пояснити рухом криги в південних морях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як звучать льодовики, коли тануть: зловісний гуркіт і бекон, що шкварчить.