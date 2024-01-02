Мчать на всіх парах і відбиваються від хижаків: равлики не такі полохливі й ледачі, як усі думали

Нове дослідження показує, що равлики насправді здатні не просто ховатися в панцир від загрози, а й також неймовірно прискорюються.

Равлики давно стали своєрідним синонімом повільності, пасивності та полохливості. Однак нове дослідження перевертає все з ніг на голову: вчені виявили, що ці істоти здатні розвивати неймовірну швидкість, якщо поблизу є загроза, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні команда з університетів Кіото та Хоккайдо зосередилася на вивченні двох видів равликів: K. Editha і K. Ganesi. Результати дослідження показують, що принаймні представники цих двох видів демонструють унікальну захисну поведінку, внаслідок чого їхня репутація "пасивних і повільних" розбивається вщент.

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Під час дослідження вчені помітили, що равлики демонструють повністю протилежну поведінку у відповідь на стимули, подібні до хижаків: наприклад, наземний равлик K Ganesi захищається від природних ворогів, розмахуючи панциром. За словами співавтора дослідження, Юта Морії з Центру Хакубі Кіотського університету, зазвичай равлики рятуються від хижаків, ховаючись у черепашки, проте результати цього дослідження стали першою задокументованою поведінкою равлика, який ховається від переслідувачів на максимальній швидкості.

Команда виявила, що в разі небезпеки равлики здатні прискорюватися на 20-30%, унаслідок чого середня швидкість їхнього пересування збільшується з 1,05 мм/сек до 1,27 і 1,35 мм/сек. Автори дослідження зазначають, що представники виду K Ganesi ведуть активний спосіб життя вдень і вночі, що вельми незвично за своєю природою для равликів.

Науковці вважають, що така поведінка равликів вкотре доводить, що індивідуальність не є виключно людською рисою. Наприклад, у цьому випадку вчені спостерігали різну реакцію "бий або біжи" між близькоспорідненими видами.

За словами Морії, це дослідження також вкотре показує, що насправді світ може виглядати зовсім інакше, ніж ми собі його уявляємо. Ці два види равликів, по суті, стали яскравим тому прикладом: тварини, що асоціюються в нас із лінощами та повільністю, насправді здатні пересуватися досить швидко, а також можуть захиститися від надокучливих хижаків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перетворили равликів на кіборгів і стали свідками справжнього побоїща.