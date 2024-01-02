Піти не можна залишитися. Росія прийняла "нелегке рішення": про що домовилися з NASA

Поки що астронавтів на Міжнародну космічну станцію доставляють космічні кораблі Crew Dragon від SpaceX і російські "Союзи".

На сьогоднішній день одним з небагатьох видів співпраці між США і Росією, після повномасштабного вторгнення останньої в Україну, залишилися партнерські відносини на Міжнародній космічній станції (МКС). Досі астронавти NASA літають на орбіту, як на космічних кораблях Crew Dragon від SpaceX, так і на російських кораблях "Союз". Те ж саме відбувається і з астронавтами з РФ. Тепер же стало відомо, що співпраця в цьому плані між NASA і Росією буде продовжена на деякий час, пише Space.

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Згідно з повідомленням російського космічного агентства "Роскомос", щоб підтримувати стабільну роботу МКС, було досягнуто домовленості між NASA і РФ щодо спільного відправлення астронавтів на орбіту. Стало відомо, що американські та російські космічні кораблі продовжать доставляти на МКС астронавтів зі США та РФ щонайменше до 2025 року.

Наразі вже існує подібна угода, але, незважаючи на напружені стосунки між США і Росією через війну в Україні, спільні запуски астронавтів будуть продовжені. Тобто угоду по суті було продовжено. Це зроблено з метою забезпечення незалежного доступу астронавтів з двох країн на свої сегменти космічної станції.

Стало відомо, що американські та російські космічні кораблі продовжать доставляти на МКС астронавтів зі США і РФ щонайменше до 2025 року Фото: NASA

Річ у тім, що різні сегменти МКС виконують різні функції для підтримки стабільної роботи станції на орбіті. А тому NASA поки що не може відмовитися від співпраці з РФ у космосі. Крім екіпажів на орбіту доставляють припаси і необхідне обладнання як американські, так і російські вантажні космічні кораблі.

З іншого боку, коли до польотів буде готовий космічний корабель Starliner від компанії Boeing, NASA, імовірно, використовуватиме його для доставлення своїх астронавтів на орбіту разом із кораблем Crew Dragon від компанії Ілона Маска.

МКС існує з 1998 року і саме тоді почалося партнерство США і Росії на станції. Хоча серед партнерів по МКС також значаться країни Європи, Японія і Канада. Усі ці країни, за винятком Росії, домовилися експлуатувати МКС до кінця 2030 року, після чого станцію буде спущено в атмосферу, де вона має згоріти.

Космічний корабель Crew Dragon від SpaceX Фото: SpaceX

Росія 2022 року, після початку повномасштабної війни проти України, на тлі запроваджених санкцій заявляла, що вийде з проєкту МКС після 2024 року. Минулого року стало відомо, що РФ все-таки залишиться на станції до 2028 року. У Росії все ж планують побудувати свою власну станцію на орбіті ближче до кінця цього десятиліття.

У 2022 році Росія уклала угоду з Китаєм, спрямовану на освоєння космосу, зокрема Місяця. Але про подальший розвиток цього проєкту нічого не відомо, адже Китай поки що повідомляє лише про свої власні проєкти на Місяці, а також про плани подальшого розвитку орбітальної станції "Тяньгун".

Що стосується NASA, то в американців є своя місячна програма під назвою Artemis ("Артеміда"; назву було дано на честь богині з давньогрецької міфології, яка була сестрою бога Аполлона; "Аполлон" — так називалася минула місячна програма США). У 2020 році NASA запропонувало країнам світу об'єднатися в рамках мирного освоєння Місяця і космосу загалом. Так з'явилися "Угоди Артеміди", які за останні 3 роки підписало 30 країн. Так, Росії, як і Китаю там немає, але є Україна.

У рамках програми Artemis NASA збирається наприкінці цього року доставити астронавтів на орбіту Місяця, а вже наступного року висадити їх на поверхню нашого супутника.

Як уже писав Фокус, на початку грудня вже минулого року у російського вантажного космічного корабля виникла аварія під час стикування з МКС.