Не нашкодити здоров'ю ентузіазмом: експерти застерегли від зайвих фізичних навантажень

У період після Нового року багато хто з нас ставить собі чіткі цілі щодо зміцнення тіла, але радикальний підхід до тренувань принесе більше шкоди, ніж користі, вважають експерти.

Під час нещодавньої дискусії про новорічні резолюції експерти висловили побоювання щодо популярної мети — збільшити фізичні навантаження. За даними недавнього опитування, багато людей прагнуть підвищити рівень фізичної підготовки, проте експерти застерігають від надмірних зусиль. Вони наголошують, що це може призвести не тільки до фізичних, а й до психічних проблем, включно з втратою м'язової маси, перепадами настрою та навіть збільшенням ваги в довгостроковій перспективі, пише Daily Mail.

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Даніель Грей, сертифікована тренерка з харчування та персональна тренерка, наголошує на небезпеці надмірних тренувань, особливо в поєднанні з дієтами, які можуть призвести до таких серйозних захворювань як розлади харчової поведінки.

Організм отримує енергію з вуглеводів, перетворюючи їх на глюкозу. Однак недостатнє споживання вуглеводів призводить до того, що організм спалює жир і виробляє кетони. Хоча невелика їхня кількість нешкідлива, надлишок може призвести до стану, особливо небезпечного для людей із діабетом 1 типу.

Ба більше, екстремальні фізичні навантаження можуть спричинити рабдоміоліз, унаслідок якого шкідливі речовини потрапляють у кров і можуть призвести до ниркової недостатності. Жінки можуть зіткнутися з раннім остеопорозом, а в чоловіків може знизитися лібідо. Із часом імунна система також може бути підірвана.

Щоб уникнути цих ризиків, експерти виступають за збалансований і поступовий підхід до фітнесу. Вони радять ставити перед собою реалістичні цілі, наприклад, найняти тренера або поступово й обережно збільшувати кількість тренувальних днів. Дуже важливо прислухатися до свого організму та робити необхідні перерви. Підхід "аварійного резерву", що дає змогу час від часу відпочивати, коли ви відчуваєте, що вам це потрібно, допоможе зберегти мотивацію та запобігти вигоранню. Прагнення поліпшити здоров'я та фізичну форму — це похвально, але важливо досягати цих цілей розумно та стабільно, підсумовують експерти.

Раніше Фокус писав про те, що фізичні навантаження у вихідні рівноцінні тижню заняття спортом. Нове дослідження перевертає норми фітнесу з ніг на голову, ставлячи інтенсивні тренування у вихідний в один ряд із тими, хто щодня займається спортом для збереження здоров'я серця.

Також Фокус писав про найкращий час для тренувань, що спалюють жир. У певний час дня наш метаболізм вищий, що значно посилює ефективність вправ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.