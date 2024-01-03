Замаскована небезпека: учені розповіли, як визначити шкідливу їжу за упаковкою

Ультраоброблена їжа — це серйозний шкідник нашого здоров'я, але деякі, на перший погляд, здорові продукти також непомітно підпадають під цю категорію, вважають учені.

Останнім часом у суспільстві стався цікавий зсув у нашому ставленні до їжі. Замість того, щоб зациклюватися на калоріях або вуглеводах, дедалі більшу увагу приділяють рівню обробки продуктів. Ця концепція заснована на спостереженні, що значна частина того, що багато людей їдять сьогодні, є "ультраобробленою" їжею — термін, що мав би звучати радше на фабриці, ніж за вечерею, пише Yahoo!

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Ультраоброблені продукти — це не просто типова нездорова їжа; до них належать такі продукти як протеїнові батончики, йогурти з низьким вмістом жиру та навіть деякі пластівці для сніданку, які багато хто вважає корисними. Ці продукти готуються з використанням безлічі промислових інгредієнтів і технологій, щоб досягти так званої "точки блаженства", яка змушує нас повертатися за добавкою. Занепокоєння викликає той факт, що ці продукти сприяють розвитку безлічі захворювань, пов'язаних із харчуванням, які скорочують тривалість нашого життя.

Щоб зорієнтуватися в цьому харчовому ландшафті, Стівен Девріс, доцент кафедри харчування в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я ім. Т.Х. Чана, пропонує простіший підхід: читати етикетки. Він зазначає кілька тривожних сигналів, як-от довгі списки інгредієнтів, що звучать як науковий експеримент, наявність загусників, стабілізаторів чи емульгаторів, а також доданих цукрів чи підсолоджувачів (особливо тих, що закінчуються на "-оза" або є штучними). Також звертайте увагу на продукти, які заявляють про своє здоров'я або рекламують себе як продукти з низьким вмістом цукру — це може означати, що в них просто замінили один шкідливий інгредієнт на інший, каже Девріс.

Отже, що ви можете зробити? Намагайтеся купувати найменш змінені продукти. Наприклад, якщо ви купуєте хліб, віддавайте перевагу тому, до складу якого входять прості інгредієнти: пшеничне борошно, сіль і вода. Здійснюйте покупки на периферії продуктових магазинів, де зазвичай є свіжі, цільні продукти. А якщо ви все ж купуєте продукти з надвисоким ступенем обробки, вибирайте маленькі упаковки з однією порцією, щоб уникнути спокуси переїдання.

Наслідки такої зміни раціону харчування вельми значні та зачіпають усі сфери — від нашого особистого здоров'я до ширшої державної політики в галузі охорони здоров'я. Хоча це може не означати повного виключення всіх подібних продуктів із вашого раціону, розуміння та помірне споживання ультраоброблених продуктів може стати ключовою стратегією для здоровішого способу життя. У міру появи нових досліджень ми, імовірно, приділятимемо дедалі більше уваги нюансам оброблення харчових продуктів і їхньому впливу на здоров'я, що може призвести до розроблення нових дієтичних рекомендацій і політики в галузі харчування, вважає Девріс.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й цікаво, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про те, як діє на людину нездорова їжа та що з цим робити. Велика кількість жирів у їжі, мабуть, знижує здатність людей регулювати апетит і споживання калорій.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.