Підземні секрети неоліту: в Китаї знайшли таємні тунелі Кам'яного міста Хоученцуй (фото)

В'їзд до стародавнього Кам'яного міста Хоученцуй понад 4 000 років тому був справжнім випробуванням, адже воно мало складну систему укріплень, багатошарові оборонні стіни та величезну кількість озброєних поселенців. Нещодавно вчені виявили, що це ще не все.

Під час розкопок Кам'яного міста Хоученцуй археологи виявили серію таємних підземних ходів і тунелів — загалом 6, що перетинаються один з одним, функціонуючи як прихована транспортна мережа, пише Ancient Origins.

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Виявлені тунелі, яких загалом було шість, залягали на глибині від 1,52 м до 6,06 м під землею, а їхня висота становила від 0,91 м до 1,82 м, а ширина — близько 1,21 м. Дивовижно, але деякі тунелі простягалися під захисними стінами міста, створюючи потаємні шляхи, що вели за межі міста, додаючи додатковий рівень безпеки і без того укріпленому поселенню.

Вхід до підземних тунелів Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Це неолітичне місто вже було обладнане складною оборонною системою, що включала три концентричні стіни, додаткові споруди вздовж цих стін, обмежену кількість воріт, що добре охоронялися, і стратегічно розташовані траншеї.

Експерти вважають, що Кам'яне місто Хоученцуй стратегічно розташоване для військової оборони завдяки своєму культурному значенню та розташуванню на периферії стародавнього союзу.

Тунелі TD1 і TD2 позначені на карті синім пунктиром Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Чень Сінцань, директор Інституту археології Китайської академії суспільних наук, розповів: "Пам'ятки Хоученцуй, Бікунь і Шимао складали культурну систему, яка має вирішальне значення для вивчення того, як формувалося складне суспільство насамперед. Багато питань залишаються без відповіді. Якщо ці місця були військовими укріпленнями, то від кого вони захищали? Робота тільки почалася, і попереду ще довгий шлях, щоб детальніше [і] з'ясувати їхні зв'язки".

Панорама розкопок гробниці Фото: Chinese Academy of Social Sciences / China Archaeology Network

Хоученцуй, також відоме як Кам'яне місто Хоученцуй, розташоване на північному березі річки Хуньхе в межах повіту Ціншуйхе. На основі попередніх розкопок було встановлено, що місто виникло приблизно 4300-4500 років тому. Територія займає близько 341 акр і включає внутрішнє та зовнішнє місто, захищене потрійною оборонною системою.

Розкопки відкрили три окремі міські брами, що демонструють ретельне міське та архітектурне планування. Головна міська брама займає центральне положення в межах зовнішнього міста і характеризується прямокутною формою, що натякає на ретельне і продумане містобудування та стратегічне архітектурне планування. Внутрішня міська брама та Зовнішня міська брама створюють додаткову складність в'їзду до міста.

Це відкриття в Хоученцуї не лише проливає світло на стратегічне планування міста та його оборонні споруди, але й поглиблює наше розуміння стародавніх цивілізацій уздовж річки.

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