Учені зняли наймилішу поведінку одного з найрідкісніших приматів у світі: що він робив (відео)

У дикій природі залишилося всього 135 представників цього виду, а тому дослідникам вкрай рідко вдається сфотографувати їх у звичному середовищі існування.

На Землі мешкають мільярди різних тварин, проте деякі з них настільки рідкісні, що вченим навряд чи вдається спостерігати їх у звичному середовищі існування. Цього разу дослідникам пощастило і вони змогли сфотографувати в лісі В'єтнаму рідкісні кадри другого за рідкісністю примата у світі — гібона каовіт (Nomascus nasutus), пише IFLScience.

Під час одного зі спостережень учені змогли спостерігати дивовижну картину: двоє дорослих і один молодий гібон гралися разом у листяному пологе, а потім дитинча перекинулося крізь дерева. Це спостереження стало чимось особливим з огляду на те, що в дикій природі залишилося всього 135 особин.

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Вчені відзначають, що у гібонів каовіт спостерігається статевий диморфізм: самці чорні, а самки, як правило, коричневі або жовті. Наразі представники цього виду перебувають під загрозою зникнення: ще 2002 року їх вважали вимерлими, проте пізніше вчені виявили популяцію цього виду на крихітній ділянці лісу на кордоні з Китаєм.

Самці гібонів каовіт чорні, а у самок коричневе хутро жовтувато-жовтого кольору Фото: Nguyễn Văn Trường/Fauna & Flora

Зазначимо, що цей вид гібонів був названий на честь їхнього крику — примати захищають свою територію співом і є одним із чотирьох рідкісних видів гібонів, що мешкають у В'єтнамі. Дослідники також зазначають, що чисельність гібонів різко скоротилася через загрозу втрати й деградації середовища проживання через випасання худоби та знищення лісів для отримання дров.

До речі, найрідкісніший у світі примат також належить до гібонів: популяція хайнаньських гібонів сьогодні налічує всього 28 особин, вони мешкають у тропічному лісі національного природного заповідника на заході Хайнаня. За словами старшого наукового співробітника Лондонського зоологічного товариства Семюеля Терві, цей вид сьогодні є найрідкіснішою мавпою у світі, найрідкіснішим приматом у світі, а можливо і найрідкіснішим ссавцем на Землі.

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