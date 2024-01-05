Геркулес уже не той. В Австралії живе один із найсмертоносніших і найбільших павуків у світі (відео)

Дослідники показали найбільшого сіднейського лійкоподібного павука, який коли-небудь жив на Землі.

Австралія давно стала домівкою для безлічі живих істот, причому деякі з них зустрічаються тільки тут. Крім того, вчені виявили, що в Австралії живе неймовірна кількість отруйних — до речі, більшість із них просто виявилися замкненими на континенті, пише IFLScience.

Команда Австралійського парку рептилій спіймала і показала дивовижного самця сіднейського лійкоподібного павука Atraxrobustus, також відомого як Геркулес. Дослідники зазначають, що знайдений ними самець сягає близько 8 сантиметрів завдовжки і є одним із найсмертоносніших у світі.

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Відомо, що Геркулес був знайдений приблизно за 80 кілометрів на північ від Сіднея, і доставили його в Австралійський парк рептилій. Співробітники парку також помітили, що цей самець сіднейського лійкоподібного павука був найбільшим з усіх, яких раніше знаходили в Австралії.

За словами берегині павуків у парку рептилій Емми Тіні, зазвичай сіднейські лійкоподібні павуки сягають лише 1-5 сантиметрів, причому самиці зазвичай менші за самців, але набагато більш отруйні.

Попередні дослідження вже показали, що представники цього виду вельми агресивні, володіють великими іклами та стають на диби, щойно відчувають загрозу. Представники цього виду живуть у норах і полюють на дрібних ящірок, жуків та інших безхребетних, яких потім поїдають у своїх норах.

Науковці зазначають, що сіднейські лійкоподібні павуки є одним із найотруйніших видів в Австралії: лише одного укусу достатньо, щоб убити людину за 15 хвилин. Дані Мельбурнського університету також свідчать, що за весь час спостережень було зареєстровано 13 смертей. На щастя, на початку 1980-х вчені розробили протиотруту, а тому летальних випадків більше не було.

Співробітники парку рептилій заявили, що планують додати Геркулеса в програму протиотрути. Тобто його "доїтимуть", поки не витягнуть отруту, а потім передадуть її вченим для створення протиотрути. Зазначимо, що Австралійський парк рептилій сьогодні є єдиним місцевим парком, де "доять" воронкоподібних павуків для виготовлення вакцини. Дослідники підрахували, що ця практика насправді може врятувати близько 300 людей щороку.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.