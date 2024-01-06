На межі наркотичної залежності: чому котяча м'ята так подобається котам і чим вона небезпечна

В інтернеті можна знайти мільйони відео кумедних реакцій котів на м'яту, але насправді, в основі цієї поведінки лежать унікальні і часом травмонебезпечні процеси.

Наші улюблені домашні улюбленці, а саме коти, відомі своєю химерною поведінкою, і їхня реакція на просту траву під назвою Nepeta cataria, або котяча м'ята, є доволі особливою. Котяча м'ята, що росте в Європі та Азії, відома тим, що зачаровує не тільки домашніх кішок, а й таких великих тварин, як леви і леопарди. Типова реакція кішки на котячу м'яту охоплює цілий букет емоцій і активностей: від обнюхування і покусування до нападу повної ейфорії, пише IFLScience.

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Секрет впливу цієї трави на наших котячих друзів криється в сполуці під назвою непеталактон. Коли кішки контактують з розтертим листям або стеблами рослини, непеталактон зв'язується з їхніми носовими рецепторами, викликаючи низку реакцій у мозку. Ці реакції можуть варіюватися від сильного збудження до повного блаженства і зазвичай тривають від п'яти до 15 хвилин. Цікаво, що не всі кішки сприйнятливі до чар котячої м'яти. Вважається, що чутливість до котячої м'яти передається у спадок, а деякі кішки і зовсім виявляють байдужість до цієї рослини.

Привабливість цієї трави для вихованців зробила її популярною серед власників кішок, і її часто використовують для того, щоб спонукати кішку зайнятися іграшками або кігтеточками. Вплив м'яти на кішок можна порівняти з дією марихуани або ЛСД у людей, але через особливості будови їхнього мозку вона чинить унікальний вплив. Недавні дослідження засвідчили, що котяча м'ята може бути не тільки джерелом радості для кішок, а й служити захисним шаром від комарів.

Незважаючи на корисні властивості котячої м'яти, її інтенсивні сенсорні відчуття можуть бути приємні не всім кішкам, особливо тим, які перебувають у стресовій або незнайомій обстановці. Важливо враховувати самопочуття кішки і давати котячу м'яту в безпечному, тихому місці, дозволяючи їй самій вирішувати, взаємодіяти з нею чи ні.

По суті, ця трава може слугувати розвагою і приносити потенційну користь, проте важливо розуміти і поважати індивідуальну реакцію кожної кішки на неї, забезпечуючи насамперед її комфорт і безпеку.

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