"Хвороба оленів-зомбі": звідки вона взялася, як поширюється і чи небезпечна для людини

Хвороба, що не сходить із заголовків світових видань, насправді не з'явилася нещодавно, а вже багато років спостерігалася серед тварин, а ймовірність її поширення на людей досі викликає суперечки.

Хронічна хвороба виснаження (CWD) нещодавно потрапила в заголовки газет, отримавши назву "хвороби оленів-зомбі". Це захворювання, вперше виявлене в передгірному кампусі Університету штату Колорадо, уражає оленів і лосів, спричиняючи неврологічні симптоми, як-от млявість і втрата координації. Незважаючи на гучне прізвисько, реальна загроза і новизна хвороби може виявитися не такою, як припускають драматичні заголовки, пише The Coloradoan.

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CWD — це пріонна хвороба, схожа з коров'ячим сказом у великої рогатої худоби або хворобою Крейтцфельдта-Якоба у людей. Пріони — це неправильно сформовані білки, які спричиняють пошкодження центральної нервової системи. Це захворювання входить до сімейства, відомого як трансмісивні губчасті енцефалопатії (ТГЕ), які зазвичай призводять до летального результату і дегенеративних наслідків.

Зв'язок між CWD, Університетом штату Колорадо і Форт-Коллінзом розпочався 1967 року, коли в оленів, яких утримували в неволі, з'явилися ознаки невідомої хвороби виснаження. Тільки 1978 року її було ідентифіковано як ТГЕ. Відтоді в регіоні ведеться активний моніторинг і вивчення CWD.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ), на сьогодні немає жодних доказів того, що CWD заразила людину. Однак ЦКЗ також застерігає від вживання м'яса заражених тварин, оскільки досліди на мавпах вказують на потенційний, хоча й непідтверджений, ризик для людини.

CWD було виявлено по всьому Колорадо, уразивши значну частину оленячих і лосиних стад. Він також присутній у 32 штатах США та кількох провінціях Канади, як у диких, так і в невільних популяціях.

Наразі не існує ліків або вакцини від CWD. Хвороба поширюється через біологічні рідини і, за деякими даними, через комах, а також може забруднювати навколишнє середовище. Представники дикої природи зосереджені на боротьбі з розповсюдженням хвороби, насамперед за допомогою рекомендацій щодо обережності під час поводження з потенційно інфікованими тваринами.

Хоча хронічна хвороба виснаження є серйозною проблемою для здоров'я диких тварин, її вплив на людину залишається неясним. Дослідження, що тривають, спрямовані на те, щоб більше дізнатися про її передачу та наслідки. Тим часом розуміння та обізнаність про захворювання мають вирішальне значення для управління його поширенням і забезпечення здоров'я популяцій диких тварин і, можливо, людей.

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