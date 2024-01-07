Армія величезних жаб-канібалів захоплює США: влада закликає вбивати їх на місці (фото)

Над Сполученими Штатами нависла нова загроза — цього разу місцевим штатам загрожують деревні жаби розміром з людську долоню, які прибули з Куби.

Наприкінці листопада 2023 року стало відомо про те, що"армія суперсвиней" уже захопила територію Канади — дикі свині, які є інвазивним видом, невблаганно швидко розмножуються і незабаром можуть переселитися на територію США. Тоді вчені попередили, що це може обернутися справжньою екологічною катастрофою, проте тепер над американськими штатами нависла нова загроза — навала деревних жаб-канібалів, пише Daily Mail.

Відомо, що деревні жаби-канібали є інвазивним видом і вдираються в деякі райони США з Куби, Кайманів і Багамських островів. Земноводні вже проникли у Флориду і досягли Теннессі, проте дослідники також визнають, що не можуть точно сказати, як глибоко на територію країни вдалося пробратися "кубинським канібалам".

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За словами біолога дикої природи з Відділу ресурсів дикої природи Департаменту природних ресурсів Джорджії Деніела Солленберга, який спеціалізується на герпетології, основна проблема полягає в тому, що ця армія жаб-канібалів полює на жаб, що мешкають у Північній Америці. У результаті вчені побоюються, що вторгнення цього інвазивного виду може обернутися черговою "екологічною катастрофою".

Відомо, що цей інвазивний вид адаптується в північних штатах: жаби-канібали освоюються в трансформаторних коробках, щоб пережити зиму — електричні коробки дають тепло, що дає змогу пережити морози. Також відомо, що ці земноводні "виділяють дратівливий слиз зі своєї шкіри" під час дотику. Причому ця речовина впливає як на людей, так і на дрібних тварин. Вчені також визнають, що цей вплив все ще залишається занадто мало вивченим, а тому наслідки все ще невідомі науці.

Дослідники давно спостерігають за кубинськими жабами-канібалами: єдина відома популяція цього виду, яка "розмножується" в Джорджії, знаходиться на острові Джекіл. Водночас учені помітили, що жаби-канібали успішно опанували міграцію, використовуючи як транспорт кімнатні рослини та іншу рослинність, яку продають для садівництва та ландшафтного дизайну. Таким чином їм вдається мандрувати і поширюватися в глибше в північних штатах.

Інвазивний вид жаб-канібалів захоплює США Фото: University of Florida

Столленберг визнає, що досі вченим невідомо, чи зможе цей інвазивний вид просунутися вглиб країни, оскільки певною мірою вони є тропічними, а тому "армію кубинських канібалів, ймовірно, може зупинити клімат".

Вчені відзначають, що кубинські деревні жаби є всеїдними м'ясоїдами, проте їхнє прагнення пожирати собі подібних насправді вкрай рідко зустрічається серед земноводних. На думку вчених, ситуація також погіршується розмірами цього виду, для підтримання форми їм доведеться поглинати величезну кількість комах, а також усього, що може помістити в рот — зокрема й більш дрібні види жаб.

Доцент кафедри біології Технологічного інституту Джорджії Джеймс Страуд визнає, що побоювання з приводу цього інвазивного виду зовсім не є безпідставними. Жаби-канібали насправді загрожують популяціям місцевих видів, що згодом може призвести до екологічних проблем. Наприклад, у 2017 році кубинські жаби-канібали були вперше помічені в Луїзіані, згодом вчені зафіксували тут зникнення місцевих жаб.

У результаті місцева влада закликала жителів північних штатів стежити за кількістю кубинських жаб-канібалів, уникати дотику до них і навіть "вбивати на місці", якщо вони все ж таки зустрінуться на шляху.

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