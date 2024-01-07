З ріжками та іклами: у зоопарку Маямі народилася химерна "свиня-олень" (фото)
Народження бабіруси стало справжнім дивом для розплідника, оскільки вид перебуває під загрозою зникнення, а торік самка народила мертве маля.
Бабіруси (Babyrousa babyrussa) є химерними ссавцями із загону свинячих, також відомі, як "свині-олені". Ці дивовижні тварини візуально схожі на диких свиней, проте їхньою відмінною рисою є роги, розташовані на морді трохи вище іклів, пише Daily Mail.
Звичним середовищем бабірус є Індонезія, проте сьогодні цей вид перебуває під загрозою зникнення — у дикій природі їх залишилося всього 10 000. У результаті зоопарки в різних куточках світу намагаються відновити популяцію дивовижних тварин, дбаючи про них у своїх стінах.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
У зоопарку Маямі проживає пара бабірос Меггі й Гаррі, торік вони намагалися народити потомство, але, на жаль, дитинча з'явилося на світ мертвим. Саме тому співробітники зоопарку так вітали народження "чудернацької" "свині-оленя", що перебуває на межі зникнення. Зазначимо, що дитинча з'явилося на світ ще 15 грудня, проте зоопарк лише зараз оголосив про цю подію.
За словами директора зі зв'язків із громадськістю зоопарку Маямі Рона Магілла, наразі чудернацький новонароджений абсолютно здоровий і чекає на свій дебют на публіці, адже все ще перебуває в ізоляції з матір'ю. Зазначимо, що ізоляція матері та малюка необхідна для забезпечення їхньої безпеки у вольєрі.
Магілл зазначає, що співробітники зоопарку стурбовані тим, що дитинча може впасти в рів, що оточує вольєр, якщо його привезуть занадто рано, а тому доглядачі проявили особливу обережність. Щойно малюк свині-оленя буде досить упевненим у собі, їх із матір'ю переведуть у загальний вольєр — імовірно, для цього знадобиться ще кілька тижнів. Наразі доглядачі все ще не змогли офіційно підтвердити стать дитинчати, проте схиляються до того, що це все ж таки самець.
Раніше дослідники внесли види бабіруси до списку тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Причиною вимирання виду стали надмірне полювання і браконьєрство заради м'яса, а також втрата середовища проживання через розвиток сільського господарства.
Відмінною рисою бабіруси вважаються "роги", розташовані на носі. Вчені також назвали їх найхимернішими з більш ніж 20 різних видів свиней у всьому світі через другу пару іклів, що нагадує роги. До слова, додаткова пара іклів на морді трапляється лише в самців цього виду — у самок вони відсутні.
Раніше дослідники припустили, що верхня пара іклів, ймовірно, покликана захистити морду й очі самців під час нападу іншого представника цього виду. Новонароджене дитинча цього виду, як правило, важить близько 800 грамів, проте дорослі особини можуть важити близько 100 кг. Тривалість виду в дикій природі становить від 7 до 10 років, проте в неволі їхня тривалість життя може збільшитися до 24 років.
Раніше Фокус писав про те, що армія величезних жаб-канібалів захоплює США: влада закликає вбивати їх на місці.