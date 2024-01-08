Три головні теорії. Як з'явилося життя на Землі: вчені вважають, що наблизилися до відповіді

Учені вважають, що конкуруючі теорії походження будівельних блоків життя на Землі можуть поєднуватися одна з одною.

З усіх питань, на які наука намагається відповісти, одним із найважливіших є питання про те, як зародилося життя на Землі. Наразі існує три основні теорії, які пояснюють це і на основі цих теорій, вчені вважають, що наблизилися до розгадки однієї з головних таємниць нашої планети, пише Daily Mail.

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Три головні теорії походження життя на Землі:

Перша теорія називається теорією первинного бульйону і передбачає, що хімічні будівельні блоки життя утворилися в дрібних водоймах на ранній Землі з основних газів і металів;

Друга теорія, звана теорією панспермії, припускає, що метеорити принесли на Землю живих мікробів, які поширилися по планеті;

Третя теорія називається теорією псевдопанспермії і припускає, що метеорити або комети доставили на Землю основні будівельні блоки життя, а не самих живих істот. Ці молекули оселилися в ранніх морях і дали початок одноклітинним організмам.

Експерти в галузі астробіології та хімії вважають, що найімовірнішим поясненням появи життя на Землі є комбінація першої та третьої теорії.

За словами Грема Кукса з Університету Пердью, США, молекули життя на Землі включають білки і нуклеїнові кислоти (РНК і ДНК). Незалежно від того, чи були ці молекули створені на Землі, чи десь іще, хімічні реакції, які призводять до їхнього утворення будуть однаковими.

Кукс вважає, що будівельні блоки життя могли виникнути в результаті поєднання теорії псевдопанспермії і теорії первинного бульйону. Метеорити з будівельними блоками життя врізалися у відкладені амінокислоти та інші молекули в стародавніх водоймах Землі, і в такий спосіб почала формуватися основа для життя на планеті у вигляді білків. Принаймні на це вказують лабораторні експерименти. Але чи так це було насправді, повної впевненості немає.

З усіх запитань, на які наука намагається відповісти, одним із найважливіших є питання про те, як зародилося життя на Землі Фото: Live Science

Водночас Ясухіро Оба з Університету Хоккайдо, Японія, вважає вірогіднішою теорію псевдопанспермії, хоча й визнає її недоліки. За словами Оба, створення амінокислот у лабораторних умовах, що імітують ранню Землю, — це одне. Але зовсім інше — дати початок реальним живим істотам. Ще одна проблема полягає в тому, що вчені точно не знають, яким було реальне середовище на ранній Землі.

Оба і його колеги виявили, що основні органічні молекули можуть утворюватися в космосі. Ці молекули, звані нуклеосомами, з'єднуються з фосфатами і цукрами, утворюючи нуклеотиди, з яких будується ДНК, тому вони далекі від реальних живих істот. Проте, вони необхідні для життя.

Третя теорія називається теорією псевдопанспермії і припускає, що метеорити або комети доставили на Землю основні будівельні блоки життя, а не самих живих істот. Ці молекули оселилися в ранніх морях і дали початок одноклітинним організмам Фото: Daily Mail

За словами Оба, процеси, які були створені в лабораторії, можуть призвести до утворення молекулярних попередників життя і це покращує розуміння ранніх стадій хімічної еволюції в космосі.

Вчені також виявили, що амінокислоти можуть утворюватися в умовах космосу, але точно сказати, що теорія псевдопанспермії краще пояснює появу життя на Землі, ніж теорія первинного бульйону важко. Проте Оба не виключає можливості комбінації цих теорій.

Що стосується теорії панспермії, то вона набагато простіша за дві інші теорії і з її допомогою найлегше пояснити появу життя на Землі. За словами японського атробіолога Юко Кавагуші, згідно з цією теорією, метеорит (або метеорити) відірвався від якоїсь планети, пролетів через космос і приземлився на Землю. Учені вже з'ясували, що перенесення бактерій через космос можливе таким чином, щоб вони могли вижити протягом 2-8 років. При цьому такі бактерії могли залишитися неушкодженими. Але де саме в такому разі взялися ці мікроби поки що не ясно.

Учені сходяться на думці, що будівельні блоки життя існували на Землі ще до того, як виникло саме життя. І ці компоненти прибули на Землю з космосу або ж уже існували на Землі. Майбутні великі дослідження походження життя на нашій планеті мають дати відповідь на це питання, вважають дослідники.

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