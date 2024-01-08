Інноваційне рішення. Дизайн ліфта в космос отримав премію в розмірі 11 тисяч доларів (фото)

Британський архітектор отримав премію за проєкт нового виду подорожей у космос.

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Інноваційний проєкт космічного ліфта, призначеного для перевезення пасажирів у космос, був удостоєний премії в розмірі 11 000 доларів. Цю премію отримав британський архітектор Джордан Вільям Г'юз за космічну архітектуру та інновації від фонду Жака Ружері в Парижі, пише Futurism.

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Британський архітектор Джордан Вільям Г'юз представив свою концепцію космічного ліфта під назвою Ascensio. Він упевнений, що космічні ліфти в майбутньому будуть використовуватися для доставки людей у космос. У такий спосіб можна замінити ракети-носії, які дорогі у використанні та завдають шкоди навколишньому середовищу, вважає архітектор.

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Конструкція космічного ліфта передбачає, що на орбіті буде розміщена спеціальна структура, яка за допомогою кабельної конструкції буде з'єднана з кораблем, що плаває в океані, де розміщено стартовий майданчик для ліфта. Г'юз вважає, що космічний ліфт зробить справжню революцію в тому, як люди добиратимуться в космос і повертатимуться назад на Землю.

Інноваційний проєкт космічного ліфта, призначеного для перевезення пасажирів у космос, був удостоєний премії в розмірі 11 000 доларів Фото: Futurism

Ця концепція натхненна не тільки науково-фантастичними творами, а й реальними дослідженнями, і Г'юз вважає, що ідею космічного ліфта можна реалізувати в найближчому майбутньому.

Водночас архітектор вважає, що проєкт космічного ліфта дуже дорогий і, найімовірніше, його не буде реалізовано в найближчі 10 років. Але в тому, що така конструкція буде створена, архітектор не сумнівається.

Конструкція космічного ліфта передбачає, що на орбіті буде розміщена спеціальна структура, яка за допомогою кабельної конструкції буде з'єднана з кораблем, що плаває в океані, де розміщено стартовий майданчик для ліфта Фото: Futurism

За словами Г'юза, основні характеристики Ascensio, як-от його мобільність, мала вага та безпека будуть основою для створення майбутніх космічних ліфтів. Архітектор визнає, що його проєкт виглядає трохи фантастичним, але за допомогою таких транспортних засобів космічні подорожі та дослідження космосу стануть більш ефективними.

Деякі експерти вважають, що космічні ліфти можуть замінити собою важкі й дорогі ракети-носії, за допомогою яких відбувається доставка астронавтів і корисних вантажів на орбіту.

І водночас деякі вчені вважають, що, хоча цей проєкт і не є абсолютною фантастикою, проте для його реалізації потрібно багато нових технологічних рішень.

Як уже писав Фокус, вчені попереджають, що цінні ресурси Місяця можуть бути знищені. Астрономи вважають, що запуск на Місяць десятків апаратів може поставити під загрозу наукові дослідження.

Також Фокус писав про те, в якому спіральному рукаві Чумацького Шляху і як далеко від центру галактики розташована Земля і вся Сонячна система. Ми живемо між двома основними рукавами нашої галактики.