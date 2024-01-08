Вчаться співати ще в шкаралупі. Учені виявили абсолютно неймовірну поведінку птахів

Нове дослідження показує, що самки малярника вчать своїх пташенят співати ще до того, як вони вперше побачать сонячні промені.

На Землі мешкає неймовірна кількість видів, зокрема птахів, і вчені раз у раз дізнаються про них щось дивовижне. Наприклад, ще 10 років тому австралійські вчені вивчали чудових кропив'яників (Malurus cyaneus), розміщуючи в їхніх гніздах реєстратори — тоді вони виявили дещо цікаве, здавалося, самки співали пісні своїм пташенятам, які не вилупилися, пише Science Alert.

Але куди більш дивним виявилося те, що вчені помітили, коли пташенята вилупилися. Вчені виявили, що птахи, які з'явилися на світ в одному гнізді, використовували однакову мелодію, щоб випрошувати у матері та батька їжу. Команда порівняла свистки й трелі, які видавали пташенята, і виявила, що вони дуже нагадували уривок із пісні їхньої матері — тієї самої, яку вона співала в гнізді, коли висиджувала яйця.

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У результаті в новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи вивчають нащадки пісню матері, перебуваючи ще в шкаралупі. Під час дослідження вчені перетасували яйця в гніздах малярника і виявили, що після появи на світ, пташенята використовували уривки пісні свого нового гнізда, а не справжнього.

Вчені продовжили роботу і виявили, що така ж поведінка також спостерігається у 7 інших, споріднених видів, зокрема:

чудового малярника;

червоноспинного малярника;

білокрилого малярника;

червонокрилого малярника;

строкатого малярника;

малярник з пурпуровою короною;

товстодзьобого малярника.

Результати показують, що у всіх цих видів спів самки над своїми яйцями починався приблизно з 10-го дня інкубації. Також команда помітила, що подібна поведінка повсюдно поширена серед австралійських малярників — сімейства, також відомого як Maluridae. Автори дослідження припустили, що ця поведінка могла розвинутися у їхнього спільного предка мільйони років тому.

Відомо, що майже всі види птахів видають звуки для спілкування, проте спів вважається набутою рисою. Вчені-еволюціоністи, зокрема й Чарльз Дарвін, вважають, що він, за винятком деяких видів, розвинувся винятково у самців з метою залицяння.

Водночас спів у самок історично вважався винятковим і навіть безглуздим. Але все змінилося, коли вчені виявили, що понад 70% самок співочих птахів у всьому світі також співають. Більш ранні дослідження також показали, що в Австралії, яка вважається рідною домівкою малярників, спів птахів уперше з'явився близько 33 мільйонів років тому.

За словами старшої авторки дослідження з Університету Фліндерса, екологині Діани Коломбеллі-Негрель, нове дослідження серед самок малярників стало ще одним внеском у скарбничку доказів того, що спів пернатих самок зовсім не є еволюційною помилкою. Фактично вчені виявили докази того, що він слугує цілком реальній і важливій цілі.

Відомо, що поведінка малярників пов'язана з імпринтингом і сенсорним розвитком, проте сам спосіб навчання птахів співу на стадії ембріона все ще залишається маловивченим. Однак у вчених все ж є кілька ідей, чому могло статися настільки раннє навчання співу.

По-перше, вокалізація в гнізді, ймовірно, може допомогти уникнути обману з боку зозуль, які відкладають яйця в гніздах інших птахів. Річ у тім, що яйця зозулі насиджують лише кілька днів, чого просто недостатньо, щоб вивчити пісню. Коли пташенята з'являться на світ, малоймовірно, що мати малярника нагодує чуже пташеня, якщо воно не зможе заспівати пісню.

По-друге, вчені вважають, це може бути пов'язано зі статевим добором: припускають, що своїм співом самки вчать потомство віддавати перевагу певним культурним рисам, які передадуться наступному поколінню.

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