Загадкові плями гарячої планети. Виявлено відсутній компонент у хмарах Венери (фото)

Автори дослідження змогли ідентифікувати компонент, відповідальний за появу плям у хмарах Венери, які видно тільки в ультрафіолетовому діапазоні світла.

Найближчий сусід Землі, найспекотніша планета Сонячної системи, покрита великим шаром щільних хмар. Вони складаються здебільшого з сірчаної кислоти, а також невеликої кількості заліза, хлору і води. Концентрації цих хімічних сполук і елементів змінюються залежно від висоти, на якій розташовані хмари на Венері. Але в ультрафіолетовому діапазоні світла в хмарах видно загадкові темні плями і досі вчені не знали, що відповідає за їхню появу. Авторам дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, нарешті вдалося ідентифікувати цей відсутній компонент, пише Phys.

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За словами вчених, про те, з чого складаються хмари на Венері, відомо завдяки різним космічним апаратам. Але з їхньою допомогою астрономи також виявили дивні особливості в хмарах Венери, які не піддавалися поясненню. Під час досліджень атмосфери планети в ультрафіолетовому світлі були виявлені плями, або регіони особливого поглинання цього світла. Автори нового дослідження вирішили з'ясувати, які хімічні сполуки або елементи в хмарах Венери відповідають за їхню появу і їм це вдалося.

У лабораторії вчені створили умови атмосфери Венери і синтезували кілька залізо-сульфатних мінералів, що містять залізо, які можуть стабільно існувати в умовах хмар Венери. Після цього ці мінерали з'єднували з сірчаною кислотою в різних концентраціях, щоб побачити які відбуватимуться хімічні зміни.

Найближчий сусід Землі, найспекотніша планета Сонячної системи, покрита великим шаром щільних хмар. Вони складаються переважно з сірчаної кислоти, а також невеликої кількості заліза, хлору і води Фото: NASA/JPL-Caltech

Як показав спектроскопічний аналіз за допомогою імітації сонячного ультрафіолетового випромінювання, поєднання двох мінералів, а саме ромбоклазу і кислого сульфату заліза, може пояснити загадкове поглинання ультрафіолетового світла в хмарах на Венері.

За словами вчених, рівень і спосіб поглинання цих двох хімічних сполук узгоджуються з появою темних плям, які видно в ультрафіолетовому діапазоні світла.

Автори дослідження кажуть, що ця наукова робота дала змогу виявити складні хімічні зв'язки в атмосфері Венери і надала інформацію про кругообіг хімічних елементів на поверхні планети.

Вчені визнають, що, хоча Венера є найближчою до Землі планетою, все ж вона приховує ще багато таємниць, які належить розкрити. Зокрема, дослідники покладають великі надії на майбутні місії NASA і Європейського космічного агентства, за допомогою яких буде отримано більше даних про атмосферу Венери, її хмари і поверхню.

Як уже писав Фокус, перша в історії приватна місія на Венеру шукатиме ознаки позаземного життя в наповнених сірою хмарах планети. Через рік на Венеру має отруїтися космічний апарат Venus Life Finder, який, як сподіваються вчені, зможе довести можливість існування життя на спекотній планеті. Або ж він доведе, що життя на Венері неможливе.

Також Фокус писав про те, що NASA планує вивчати Марс за допомогою величезного літака на сонячній енергії. Літак MAGGIE зможе подолати на одному заряді 179 км за майже за 8 днів на висоті 1000 метрів над поверхнею Марса.