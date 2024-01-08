Секрет "чарівних островів" на супутнику Сатурна Титані розкрито: що це насправді (фото)

Нове дослідження пояснює одразу дві загадки найбільшого супутника Сатурна.

Титан є унікальним світом, який дуже сильно приваблює астрономів. Вчені вважають, що потрібно обов'язково відправити на найбільший супутник Сатурна не тільки роботизовані апарати, а й астронавтів для розгадки всіх секретів цього супутника. Крім Землі в Сонячній системі єдиним світом, де є річки, озера і моря, є якраз Титан. Але ці водойми наповнені не водою, а рідкими вуглеводнями, переважно метаном. Ще 10 років тому вчені виявили на поверхні морів і озер на Титані яскраві плями, які існували від кількох годин до кількох тижнів. Ці утворення отримали назву "чарівні острови" і автори нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, нарешті з'ясували, що ж це насправді, пише IFLScience .

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Протягом останнього десятиліття астрономи припускали, що "чарівні острови" можуть бути хвилями, бульбашками газоподібного азоту або ж твердими речовинами, які плавають на поверхні водойм. Вчені вважають, що хвилі мають висоту не більше кількох міліметрів і це робить поверхню водойм особливо гладкою.

Але автори нового дослідження вирішили вивчити взаємодію між утворенням твердих речовин в атмосфері Титана і тим, що відбувається, коли вони потрапляють до озер або морів.

У щільній атмосфері Титана формується багато органічних сполук деяка частина з них у вигляді дощу потрапляє як на піщану поверхню супутника Сатурна, так і в його водойми. Вчені вважають, що тверді речовини не тонутимуть на поверхні морів і озер, якщо будуть пористими.

За словами вчених, багато органічних молекул після того, як сформуються в атмосфері Титана потім випадають у вигляді твердих речовин, наприклад, бензолу. Моря та озера на Титані, що складаються з метану та етану, мають низький поверхневий натяг, тому твердим частинкам важко плавати на поверхні. Але "чарівні острови" існують досить довго, щоб їх могли спостерігати астрономи.

Ще 10 років тому вчені виявили на поверхні морів і озер на Титані яскраві плями, які існували від кількох годин до кількох тижнів. Ці утворення отримали назву "чарівні острови" і автори нового дослідження нарешті з'ясували, що ж це насправді Фото: NASA

Тому вчені вважають, згідно з моделюванням, що на поверхні водойм на Титані плавають органічні тверді речовини, які схожі на пемзу. Вони плавають деякий час на поверхні, а потім тонуть.

Тобто це пористі тверді тіла, куди може повільно проникати метан і завдяки цьому "чарівні острови" утримуються певний час на поверхні озер і морів на Титані. Вчені вважають, що ці "острови" можуть формуватися не тільки посеред водойм, а й ближче до берегів, де вони збільшуються в розмірах, відколюються і відпливають.

Також за словами вчених, наявність замерзлого твердого покриття на поверхні озер і морів пояснює гладкість їхньої поверхні, і в такий спосіб їм удалося розв'язати відразу дві загадки Титана.

Як уже писав Фокус, вчені виявили компонент, якого бракує в хмарах Венери, що спричиняє появу загадкових темних плям. Автори дослідження змогли ідентифікувати компонент, відповідальний за появу плям, які видно тільки в ультрафіолетовому діапазоні світла.

Також Фокус писав про те, що NASA представило концепцію унікального літального апарату, який буде досліджувати атмосферу і поверхню Марса. Це перший у своєму роді марсіанський літак, який працюватиме на сонячній енергії і долатиме величезні відстані на висоті 1 км над поверхнею Марса.