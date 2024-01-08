Секрет "чарівних островів" на супутнику Сатурна Титані розкрито: що це насправді (фото)
Нове дослідження пояснює одразу дві загадки найбільшого супутника Сатурна.
Титан є унікальним світом, який дуже сильно приваблює астрономів. Вчені вважають, що потрібно обов'язково відправити на найбільший супутник Сатурна не тільки роботизовані апарати, а й астронавтів для розгадки всіх секретів цього супутника. Крім Землі в Сонячній системі єдиним світом, де є річки, озера і моря, є якраз Титан. Але ці водойми наповнені не водою, а рідкими вуглеводнями, переважно метаном. Ще 10 років тому вчені виявили на поверхні морів і озер на Титані яскраві плями, які існували від кількох годин до кількох тижнів. Ці утворення отримали назву "чарівні острови" і автори нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, нарешті з'ясували, що ж це насправді, пише IFLScience .
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Протягом останнього десятиліття астрономи припускали, що "чарівні острови" можуть бути хвилями, бульбашками газоподібного азоту або ж твердими речовинами, які плавають на поверхні водойм. Вчені вважають, що хвилі мають висоту не більше кількох міліметрів і це робить поверхню водойм особливо гладкою.
Але автори нового дослідження вирішили вивчити взаємодію між утворенням твердих речовин в атмосфері Титана і тим, що відбувається, коли вони потрапляють до озер або морів.
У щільній атмосфері Титана формується багато органічних сполук деяка частина з них у вигляді дощу потрапляє як на піщану поверхню супутника Сатурна, так і в його водойми. Вчені вважають, що тверді речовини не тонутимуть на поверхні морів і озер, якщо будуть пористими.
За словами вчених, багато органічних молекул після того, як сформуються в атмосфері Титана потім випадають у вигляді твердих речовин, наприклад, бензолу. Моря та озера на Титані, що складаються з метану та етану, мають низький поверхневий натяг, тому твердим частинкам важко плавати на поверхні. Але "чарівні острови" існують досить довго, щоб їх могли спостерігати астрономи.
Тому вчені вважають, згідно з моделюванням, що на поверхні водойм на Титані плавають органічні тверді речовини, які схожі на пемзу. Вони плавають деякий час на поверхні, а потім тонуть.
Тобто це пористі тверді тіла, куди може повільно проникати метан і завдяки цьому "чарівні острови" утримуються певний час на поверхні озер і морів на Титані. Вчені вважають, що ці "острови" можуть формуватися не тільки посеред водойм, а й ближче до берегів, де вони збільшуються в розмірах, відколюються і відпливають.
Також за словами вчених, наявність замерзлого твердого покриття на поверхні озер і морів пояснює гладкість їхньої поверхні, і в такий спосіб їм удалося розв'язати відразу дві загадки Титана.
Як уже писав Фокус, вчені виявили компонент, якого бракує в хмарах Венери, що спричиняє появу загадкових темних плям. Автори дослідження змогли ідентифікувати компонент, відповідальний за появу плям, які видно тільки в ультрафіолетовому діапазоні світла.
Також Фокус писав про те, що NASA представило концепцію унікального літального апарату, який буде досліджувати атмосферу і поверхню Марса. Це перший у своєму роді марсіанський літак, який працюватиме на сонячній енергії і долатиме величезні відстані на висоті 1 км над поверхнею Марса.