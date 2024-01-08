Прокидатися без занепаду сил: учені розповіли, як починати ранок з бадьорістю

Бадьорий ранок — запорука продуктивного і гарного дня, проте він є розкішшю для мільйонів людей, які відчувають постійні проблеми з пробудженням. Вчені розповіли, як цього уникнути.

Прокидання з втомою впливає на весь майбутній день, і це доволі поширена проблема, що залежить не лише від якості сну. Дослідження показують, що значна частина людей, особливо жінок, досить часто почуваються так, прокидаючись уранці. Дослідники та експерти в галузі охорони здоров'я дали практичні поради щодо боротьби з ранковою втомою і підтримання рівня енергії протягом дня, пише The Times.

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Одна з найефективніших стратегій — дотримуватися регулярного графіка сну. Лягати спати і прокидатися в один і той самий час щодня, включно з вихідними, допомагає налаштувати внутрішній годинник організму, знижуючи ймовірність почуватися млявим вранці. Дотримання регулярного режиму сну може також поліпшити загальний стан здоров'я і навіть продовжити життя.

Дієта теж відіграє важливу роль. Якщо почати день з жмені чорниці, то це підвищить працездатність мозку завдяки флавоноїдам, які посилюють приплив крові та кисню до мозку. Збалансований сніданок, що поєднує складні вуглеводи, корисні жири та білки, забезпечує стійку енергію на весь день.

Вийдіть на вулицю і увібрати ранкове сонячне світло — це значно поліпшить ваш настрій і підвищить енергію, заявляють експерти. Навіть у похмурі дні природне світло може запустити внутрішній годинник вашого організму, допомагаючи вам почуватися бадьоріше. Якщо на вулиці прохолодно, навіть коротка прогулянка може допомогти.

Включити у свій розпорядок дня короткочасний холодний душ може бути непросто, але це варте зусиль. Холодна вода посилює кровообіг, піднімає настрій і навіть може зміцнити імунну систему. Поступово збільшуючи час перебування під холодною водою, ви зможете зробити цю практику доступнішою.

Зневоднення — це тихий виснажувач енергії. Почніть день зі склянки води, щоб зволожити організм і підвищити бадьорість. Хоча ранкова кава дуже спокуслива, зачекайте близько 90 хвилин після пробудження, щоб максимально підвищити її ефективність і уникнути післяобіднього спаду.

Фізична активність, навіть кілька хвилин руху після пробудження, може мати дивовижний вплив на рівень вашої енергії. Вона допомагає налаштувати годинник вашого організму і покращує когнітивні функції протягом дня. Не потрібно прагнути до складних вправ — швидка прогулянка, йога або танці під улюблену пісню можуть додати бадьорості вашому ранку.

І нарешті, подбайте про те, щоб задовольнити свої потреби в харчуванні, особливо у вітаміні B12, який вкрай важливий для енергії. Чи то дієта, чи то добавки, підтримання достатнього рівня цього вітаміну життєво важливе для того, щоб почуватися бадьорим і енергійним.

Хоча це може здатися складним, включення цих звичок у свій розпорядок дня може значно вплинути на рівень ранкової енергії та загальне самопочуття. Невеликі, послідовні зміни призводять до значних результатів. Можливо, завдяки цим рекомендаціям, ваш ранок стане найкращою частиною вашого дня.

Раніше Фокус писав про те, що регулярний короткий сон може уповільнити старіння мозку. Нове дослідження показало, що регулярні короткі періоди сну, або дрімоти, можуть допомогти зберегти молодість нашого мозку, що потенційно може знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.