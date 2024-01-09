Що не так із круговими діаграмами й чому їх не варто використовувати: думка вчених (фото)

Дослідники вважають, що в більшості випадків нам не варто використовувати діаграми такого типу для своїх даних.

Сучасне життя стає дедалі більш керованим даними: наші телефони відстежують час, проведений у мережі, а онлайн-опитування дають змогу вченим відстежувати наші думки та симпатії. Ці ж технології допомагають нам відстежувати, як добре ми спали або що хотіли б купити, пише IFLScience.

Фактично числа стають дедалі важливішими в повсякденному житті людини, проте числові навички людей, на думку вчених, відстають. Наприклад, попередні дослідження показали, що відсоток австралійських школярів 12-х класів, які вивчають вищу та середню математику невблаганно знижується протягом останніх десятиліть.

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Як правило, щоб наочно показати людям великі дані та цифри, дослідники часто використовують візуальні зведення, наприклад, кругові діаграми. Однак дослідники дійшли висновку, що люди, які не вміють рахувати, імовірно, уникатимуть чисел, тоді як люди, які вміють рахувати, імовірно, вважатимуть за краще уникати кругових діаграм. Австралійські вчені розповіли, чому так.

Що таке кругова діаграма?

Кругова діаграма, по суті, являє собою схему, що представляє числові відсотки. Коло розділене на фрагменти, розмір кожного з яких пропорційний категорії, яку воно представляє. За словами професора статистики Технологічного університету Квінсленду Адріана Барнетта, кругова діаграма також часом нагадує нарізаний пиріг і її можна "подавати" різними способами.

Що не так із круговими діаграмами?

За словами Барнетта, основна проблема полягає в тому, що якщо у вас є більш як дві категорії, кругові діаграми можуть легко спотворювати відсотки й ставати важкими для читання. Крім того, вчений зазначає, що кругові діаграми також не надто ефективні, коли в них багато категорій: крихітні шматочки, відсутність чіткого маркування та калейдоскоп кольорів — усе це разом ускладнює їхнє читання.

Кругові діаграми також стануть не найкращим вибором для людей із дальтонізмом. Ситуація може стати ще гіршою, якщо ми візьмемо кругові діаграми та зробимо їх тривимірними. Це може призвести до кричущого спотворення даних.

Колекція жахливих кругових діаграм, зібраних із різних джерел відкритого доступу Фото: Adrian Barnett and Victor Oguoma

Чому кругові діаграми такі популярні?

Однак попри всі перераховані вище недоліки, кругові діаграми є дуже популярними: їх використовую в статтях, докторських дисертаціях, політичних опитуваннях, книжках, газетах і різноманітних звітах.

Барнетт зазначає, що кругові діаграми зазнавали критики з боку статистиків, проте все ще залишаються такими популярними в суспільстві, що вчені не можуть пояснити.

Альтернатива круговим діаграмам

За словами вчених, існує простіше рішення, що дає змогу ефективно підсумовувати великі дані в невеликому просторі та водночас, використовуючи креативні колірні схеми, — йдеться про гістограму.

За словами Барнетта, лінійні стовпці насправді приємніші для очей людини. Проте вчені радять уникати тривимірного ефекту в гістограмах — це може спотворити сприйняття.

Приклади кругових діаграм і гістограм Фото: Adrian Barnett and Victor Oguoma

Коли варто використовувати кругову діаграму?

Науковці вважають, що кругові діаграми підходять лише в тому разі, коли категорій лише кілька, а відсоткові значення різняться: наприклад одна категорія велика, а інша маленька.

Загалом, найкраще використовувати кругові діаграми економно, особливо коли є більш "легкотравна" альтернатива — гістограма.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що бджоли можуть розрізняти парні та непарні числа.