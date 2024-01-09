З кольоровими масками і золотими язиками: археологи знайшли мумії римської епохи в Єгипті (фото)

В Аль-Бахнаса, історичному регіоні Єгипту, вчені знайшли древні мумії у гробницях, висічених всередині скель. Археологи також виявили численні артефакти, зокрема поховальні маски та прикраси із золота.

Іспанські археологи виявили стародавні гробниці та артефакти в місті Аль-Бахнаса, Єгипет. Це відкриття під керівництвом доктора Майте Маскорро і доктора Естер Понс-Меладо з Університету Барселони та Інституту стародавнього Близького Сходу проливає нове світло на багату історію регіону, пише Arkeonews.

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Команда виявила серію висічених у скелях гробниць, що датуються як періодом Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.), так і римським (30 р. до н. е. — 641 р. н. е.). Ці гробниці, розташовані у східній частині Верхнього кладовища Ель-Бахнаса, демонструють унікальний стиль поховання.

Однією з найнезвичайніших знахідок є наявність теракотових статуй із зображенням Ісіди-Афродіти, прикрашених коронами з листя Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Однією з найнезвичайніших знахідок є наявність теракотових статуй із зображенням Ісіди-Афродіти, прикрашених коронами з листя. Ці статуї є значним доповненням до археологічних матеріалів, що дають уявлення про тогочасне мистецтво.

Один із золотих язиків, знайдених у мумії Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Під час розкопок також виявили мумії римської епохи, деякі з них прикрашені позолоченими та кольоровими похоронними масками. Особливо цікавою деталлю стало виявлення золотих язиків у ротах двох мумій — відома похоронна практика римської епохи в Ель-Бахнасі, спрямована на збереження здатності померлого говорити.

Адель Окасах, голова Центрального управління старожитностей Середнього Єгипту, розповів, що команда знайшла зруйновану споруду, прикрашену захопливими малюнками. На цих малюнках зображені складні деталі рослин, виноградні лози та різні тварини, що дають цінне уявлення про повсякденне життя і культурне значення Аль-Бахнаса в стародавні часи.

Значення цього відкриття виходить за межі виявлення стародавніх артефактів; воно сприяє глибшому розумінню поховальних практик, мистецького самовираження та повсякденного життя в Аль-Бахнасі. Оскільки археологічна місія продовжує свою роботу на цьому місці, є сподівання, що під час майбутніх кампаній буде розкрито ще більше таємниць цього стародавнього міста, що дасть змогу зазирнути у захопливе минуле.

Раніше Фокус розповідав про незвичайне поховання, знайдене у Швеції. Вчені вважають, що у ньому спочиває хтось дуже впливовий.

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