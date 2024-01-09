Золоті прикраси і таємниці ДНК: археологи знайшли давнє англосаксонське кладовище

Датовані VI-VII століттями нашої ери, ці знахідки дають змогу зазирнути в маловідому епоху минулого Британії.

Під час будівництва "Вікінг Лінк", підводного силового кабелю, що з'єднує Велику Британію та Данію, фахівці зробили захопливе відкриття. Археологи з Вессексу натрапили на англосаксонське кладовище, що проливає світло на таємничий період британської історії, пише HeritageDaily.

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Розкопки виявили сліди кільцевого рову бронзової доби, а також поховання 23 осіб, знайдених із цілою низкою похоронних предметів, таких як ножі, прикраси та керамічні посудини. Серед них дівчинка-підліток і дитина, навмисно покладені на бік.

Могила дівчинки містила такі речі: дві золоті підвіски, прикрашені гранатами, кільцеву брошку, дві сині скляні намистини та срібну підвіску з бурштиновою вставкою, яку, можливо, носили на голові або на грудях. Аналіз 250 знайдених предметів дозволяє припустити, що кладовище активно використовувалося з VI-VII століть нашої ери.

Професорка Еліс Робертс, яка брала участь у програмі BBC "Розкопки для Британії", сказала: "Середина першого тисячоліття в Британії є загадковим періодом — історичних джерел дуже мало. Тому будь-які археологічні знахідки з цього часу є цінними і допомагають нам зрозуміти, що відбувалося. Ці поховання містили прекрасний поховальний інвентар, але я не можу дочекатися, щоб дізнатися більше про самих людей за допомогою аналізу кісток і зубів після розкопок".

Дослідники готуються заглибитися у вивчення цих знахідок, а саме провести ізотопний та ДНК-аналіз скелетних решток. Цей науковий підхід має на меті виявити родинні зв'язки між похованими особами та розкрити ширші генетичні зв'язки. Крім того, ці аналізи можуть дати уявлення про пересування людей та дієтичні патерни, поширені в ту епоху.

Це відкриття не лише збагачує наше розуміння стародавніх цивілізацій, але й демонструє, як передові наукові методи можуть розкрити таємниці минулого. Це нагадування про важливість безперервних досліджень та аналізу для розгадки таємниць історії.

У міру того, як дослідження продовжуватимуться, знання, отримані на цьому кладовищі, можуть потенційно змінити наше сприйняття цього загадкового періоду і життя тих, хто жив у ньому.

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