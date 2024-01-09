Прокляття Мікі Мауса. Люди піддають собак і котів тортурам, щоб надати їм мультяшності

Ветеринари попередили, що процедура, яка наділяє вихованців "вухами Мікі", насправді "жорстока і непотрібна".

Клініки для домашніх тварин пропонують нову процедуру, що наділяє вихованців "вухами Мікі": кішкам і собакам обрізають вуха, щоб зробити їх більш схожими на персонажів Діснея. Вартість процедури становить лише близько 40 доларів і стає дедалі популярнішою у світі, пише Daily Mail.

Ще більш тривожним є те, що десятки інтернет-магазинів пропонують спеціальні затискачі "Зроби сам", які дають змогу калічити вуха вихованців у домашніх умовах. Така тенденція обурила китайських ветеринарів: вони заявляють, що ця косметична процедура може заподіяти тваринам біль, а також пошкодити слух і обмежити їхню здатність до спілкування.

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Нова популярна процедура являє собою різновид купірування вух, під час яких вуха собак і кішок обрізають для надання їм певної форми. Сьогодні дедалі поширенішим стає обрізання вух, що надає їм круглої форми, яка нагадує вуха Мікі Мауса.

Відомо, що для цього тварини мають витерпіти дві окремі процедури. Під час першої, їм вводять наркоз, а потім піддають півгодинній процедурі обрізання вуха. Далі слідує другий етап — так звана "фаза укладання", яка може зайняти від 20 до 60 днів і вимагає частого коригування, щоб форма вуха тварини залишилася незмінною.

На щастя, ця процедура сьогодні рідко трапляється в більшості ветеринарних клінік, проте надзвичайно поширена в розплідниках. Не менш бентежним є те, що безліч неліцензованих інтернет-магазинів пропонують власникам домашніх улюбленців інструменти, що дають змогу самостійно провести болісну процедуру. Ці затискачі фактично обмежують приплив крові до вух тварини, що викликає смерть клітин, а потім відпадання частини вуха. Ці кровоспинні затискачі, як правило, продаються в різних розмірах і коштують близько 3 доларів.

Подібна реклама викликала обурення в Китаї Фото: Welbo

За словами ветеринарів, на жаль, наразі в Китаї немає закону, який би забороняв цю процедуру. Однак тепер представники громадськості закликають уряд оголосити цю косметичну процедуру і вжити жорстких заходів щодо тих, хто все ж спробує її провести.

Білл Ламберт, керівник служби охорони здоров'я, добробуту і племінної допомоги в Кеннел-клубі зазначає, що процедура, яка наділяє тварин "вухами Мікі", може завдати неймовірної шкоди собакам. Дослідники вкотре нагадують суспільству, що собаки зовсім не є модним аксесуаром, а такі косметичні процедури просто "жорстокі й не враховують добробут тварин".

Більш ранні дослідження вже показали, що собаки використовують для спілкування мову тіла, зокрема й рухи вух. Тож зміни їхнього зовнішнього вигляду не лише спричиняють стрес і дискомфорт, а і є вельми болісними та завдають шкоди здоров'ю вихованця. Собаки повертають вуха самостійно, направляючи звук у вушні канали, тому зміна форми вуха може завдати шкоди їхньому слуху.

Ветеринари також зазначають, що закони багатьох країн забороняють купірувати вуха тваринам, але, на жаль, не забороняють купувати тварин з купірованими вухами. Це означає, що люди можуть купувати тварин, які пройшли непотрібну косметичну процедуру, не знаючи, що це незаконно. У результаті вчені наполягають на необхідності введення жорстких заходів і законів, які б зупинили ці знущання з тварин.

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