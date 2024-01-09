Захиститися від холодів, що настають: учені розповіли як уберегти шкіру взимку

Зима приносить із собою холод і посуху, які стають справжнім випробуванням для здоров'я нашої шкіри. Вчені розповіли про методи її підтримки та зміцнення в період морозів.

Зимова погода може бути важкою перевіркою для здоров'я шкіри, але, на щастя, експерти дали кілька рекомендацій, як зберегти її здоровою і сяючою навіть за умови зниження температури і настання лютих морозів, пише Fox News.

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Доктор Дейв Рейлі, вчений-дослідник у сфері догляду за шкірою, наголошує на важливості підтримки її здоров'я в зимовий період. На відміну від літа, наповненого вологою, зима приносить сухе повітря, що робить шкіру схильною до сухості, тьмяності та чутливості. Щоб боротися з цим, вкрай важливо підтримувати шкіру у зволоженому стані.

Рейлі озвучив п'ять наступних рекомендацій щодо догляду за шкірою взимку:

Зволожуйте шкіру. Легко пам'ятати про необхідність пити воду в спекотні літні місяці, але взимку ми часто забуваємо про це. У холодну погоду реакція організму на спрагу знижується, оскільки ми менше потіємо. Незважаючи на це, дуже важливо продовжувати пити воду протягом дня, щоб залишатися зволоженим.

Легко пам'ятати про необхідність пити воду в спекотні літні місяці, але взимку ми часто забуваємо про це. У холодну погоду реакція організму на спрагу знижується, оскільки ми менше потіємо. Незважаючи на це, дуже важливо продовжувати пити воду протягом дня, щоб залишатися зволоженим. Подумайте про вітамінні добавки. Наш організм природним чином виробляє колаген, який необхідний для здорової та пружної шкіри. Колагенові добавки можуть посилити природне сяйво вашої шкіри. Добавки з вітаміном D також корисні в зимовий час, оскільки в цей час сонячного світла менше, і наш організм виробляє вітамін D набагато менше природним шляхом.

Наш організм природним чином виробляє колаген, який необхідний для здорової та пружної шкіри. Колагенові добавки можуть посилити природне сяйво вашої шкіри. Добавки з вітаміном D також корисні в зимовий час, оскільки в цей час сонячного світла менше, і наш організм виробляє вітамін D набагато менше природним шляхом. Продовжуйте користуватися сонцезахисним кремом. Ультрафіолетові промені сонця можуть пошкодити шкіру і взимку. Сонцезахисний крем із SPF 30 блокує близько 97% ультрафіолетових променів. Переконайтеся, що сонцезахисний крем захищає як від UVA, так і від UVB-променів. UVA-промені — це вид ультрафіолетового випромінювання сонця, яке проникає глибоко в шкіру, призводячи до її старіння і довгострокового пошкодження. UVB-промені — це інша форма ультрафіолетового випромінювання, яка впливає здебільшого на поверхню шкіри, спричиняючи сонячні опіки та відіграючи серйозну роль у розвитку раку шкіри.

Ультрафіолетові промені сонця можуть пошкодити шкіру і взимку. Сонцезахисний крем із SPF 30 блокує близько 97% ультрафіолетових променів. Переконайтеся, що сонцезахисний крем захищає як від UVA, так і від UVB-променів. UVA-промені — це вид ультрафіолетового випромінювання сонця, яке проникає глибоко в шкіру, призводячи до її старіння і довгострокового пошкодження. UVB-промені — це інша форма ультрафіолетового випромінювання, яка впливає здебільшого на поверхню шкіри, спричиняючи сонячні опіки та відіграючи серйозну роль у розвитку раку шкіри. Зволожуйте навколишнє середовище і шкіру. Опалення будинку може висушувати повітря, що негативно позначається на стані шкіри. Використання зволожувача допоможе повернути вологу. Зволожувальні маски для обличчя також є чудовим способом підтримання шкіри у зволоженому стані. Шукайте в складі таких масок такі інгредієнти, як мед, йогурт, авокадо і банан.

Опалення будинку може висушувати повітря, що негативно позначається на стані шкіри. Використання зволожувача допоможе повернути вологу. Зволожувальні маски для обличчя також є чудовим способом підтримання шкіри у зволоженому стані. Шукайте в складі таких масок такі інгредієнти, як мед, йогурт, авокадо і банан. Скорегуйте свій догляд за шкірою. Вам не потрібно повністю переглядати свій догляд, але більш інтенсивна нічна рутина може суттєво змінити ситуацію. Такі засоби, як гліцерин або суміш рожевої води, можна наносити поверх зволожувальних засобів, щоб зберегти вологу. Не забувайте про губи — гарний бальзам для губ просто необхідний у вашому зимовому арсеналі з догляду за шкірою.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви допоможете своїй шкірі залишатися еластичною і сяючою протягом усього холодного сезону, заявляє експерт.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.