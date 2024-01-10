Є "реальні проблеми": NASA відкладає місію з висадки людей на Місяць, — ЗМІ

Представник NASA Аміт Кшатрія заявив, що серед причин затримок — проблеми і дослідження, пов'язані з тепловим екраном транспортного засобу "Оріон".

Космічне агентство США (NASA) відклало запуск місії Artemis-3 з висадки людей на Місяць на вересень 2026 року. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що перші дві місії Artemis за участю астронавтів було відкладено майже на рік, щоб "дати командам" більше часу для підготовки.

Як розповів керівник відділу стратегії дослідження Місяця і Марса NASA Аміт Кшатрія, новий графік "визнає цілком реальні проблеми розвитку, з якими зіткнулися наші галузеві партнери".

За словами Кшатрія, серед причин затримок — проблеми та дослідження, пов'язані з тепловим екраном транспортного засобу "Оріон". Це оболонка, яка захищає астронавтів від тепла під час повторного входу в атмосферу Землі, а також із батареями та електричною системою космічного корабля.

Що таке місія Artemis

Місія Artemis ("Артеміда") — це програма NASA з дослідження Місяця. У ній також беруть участь Європейське космічне агентство, Японське агентство аерокосмічних досліджень і Канадське космічне агентство. Основними компонентами програми є ракета-носій Space Launch System, космічний корабель "Оріон", космічна станція "Lunar Gateway" і комерційні системи посадки людини, включно зі Starship HLS.

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